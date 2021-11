Diaporama Le prince Charles et Camilla en voyage en Jordanie : c'est la reine Rania qui prend le volant !

26 / 26

Le prince Charles et Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, se sont rendus à Juwafat al-Kafrayn pour visiter les sites de de Elijah's Hill et le lieu de baptême de Jesus, à l'occasion de leur voyage officiel en Jordanie. Le 16 novembre 2021

The Duchess of Cornwall touches the water watched by the Prince of Wales during a visit to Elijah's Hill and the Baptismal Site of Jesus Christ at Juwafat al-Kafrayn in Jordan on the first day of their tour of the Middle East. Picture date: Tuesday November 16, 2021.