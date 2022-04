Diaporama Rania de Jordanie : Son mari Abdallah II, victime de douleurs intenses, opéré d'urgence

Le roi Abdallah II de Jordanie, la reine Rania - Le président de la République française et sa femme accueillent le roi et la reine de Jordanie au palais de l'Elysée à Paris. © Stéphane Lemouton / Bestimage

Le roi Abdallah II de Jordanie est accueilli chaleureusement par sa famille à son arrivée à l'aéroport de Amman. Après s'être fait opéré du dos en Allemagne et être restée une bonne semaine après l'opération, le roi, accompagnée de sa femme, la reine Rania de Jordanie, est enfin de retour dans son pays. Le 19 avril 2022

La reine Rania et le roi Abdallah de Jordanie accueillent un groupe de femmes autour d'un déjeuner pour célébrer la Journée internationale de la femme à Amman en Jordanie le 7 mars 2022.

Le roi Abdallah de Jordanie et la Reine Rania visitent un marché de rue à Amman

Le prince Charles, le roi Abdallah II et la reine Rania de Jordanie - Le prince de Galles et sa femme la duchesse de Cornouailles sont reçus au palais Al Husseiniya à Amman par le roi et la reine de Jordanie, à l'occasion de leur visite officielle en Jordanie. Le 16 novembre 2021