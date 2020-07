Rania de Jordanie et Iman : Mère et fille complices pour une rare sortie

Rares sont les apparitions de la princesse Iman, aujourd'hui âgée de 23 ans. Le 6 juillet 2020, la jeune femme était pourtant au côté de sa mère Rania de Jordanie, pour une sortie à Umm Qais, ville appréciée des touristes pour sa proximité avec les ruines de la cité antique de Gadara. Il s'agit de la première sortie officielle de la reine depuis le début de la pandémie de coronavirus.

Dans la bonne humeur et la décontraction, mère et fille ont visité le Bed & Breakfast Beit al Baraka. Cours de cuisine, découvertes d'herbes aromatiques, tissage de panier, cours de couture sur une écharpe, initiation à la sculpture sur pierre... Le but de cette visite était pour la reine et sa fille d'en savoir plus "sur les efforts en matière de tourisme durable qui visent à stimuler la croissance économique et à protéger le patrimoine culturel et les ressources naturelles de la Jordanie", le palais a-t-il précisé lundi.