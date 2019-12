Rania et Abdullah de Jordanie et leurs quatre beaux enfants, lumineux pour 2020

Et la relève semble déjà assurée.

Héritier officiel du trône jordanien depuis 2009, formé à l'Académie militaire royale de Sandhurst au Royaume-Uni et diplômé en histoire internationale de l'université américaine de Georgetown, le prince Hussein, par ailleurs lieutenant dans l'Armée de l'air de son pays, marche dans les pas de son père, qu'il observe attentivement et admire, comme en témoignent ses publications régulières de l'actualité politique et sociale du souverain sur son compte Instagram, suivi par plus de 2 millions d'abonnés. "Vos efforts inlassables dans la quête de la paix, de la stabilité et de l'harmonie dans la région continuent à susciter le respect et l'admiration du monde et vous nous inspirez en permanence en tant que leader et en tant que père", écrivait-il par exemple le mois dernier à propos du roi Abdullah II en légende d'images d'une cérémonie de remise de prix organisée à New York par l'Institut de Washington pour la politique au Proche-Orient. Le jeune Hussein est également très actif, par le biais de sa fondation, auprès de la jeunesse Jordanienne (entrepreneuriat, actions sociales, etc.).