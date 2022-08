Rania de Jordanie : Surprise, son fils aîné annonce ses fiançailles... un mois après sa soeur !

Un deuxième mariage se prépare dans la famille royale de Jordanie ! Un mois seulement après l'annonce des fiançailles d'Iman (25 ans), la fille du roi Abdallah II et de la reine Rania, c'est son frère aîné, Hussein (28 ans), qui a lui aussi annoncé qu'il s'apprêtait à épouser sa compagne, la magnifique Rajwa.

Une officialisation surprise faite par le palais, qui a étonné le peuple du pays car la jeune Rajwa Khaled bin Musaed bin Saif bin Abdulaziz Al Saif n'est que très peu connue du public et que le couple s'était montré très discret. Il faut dire que cette jeune femme n'est en réalité pas originaire de Jordanie, mais d'Arabie Saoudite, où elle a grandi avant d'étudier dans l'une des plus grandes facs de New York. Un détail peu important pour la couronne : la reine Rania est elle-même née en Palestine et a grandi au Koweit.

Fille de l'un des hommes d'affaires les plus puissants du pays, Khaled Musaed El-Saif, la jeune femme, âgée de 28 ans, a en tout cas fait forte impression et la conquête de sa belle-famille : quelques minutes après le communiqué officiel, qui précise que le futur marié a fait sa demande dans les règles en présence de son beau-père, la reine Rania de Jordanie a elle-même publié une photo des amoureux avec un message adorable. "Je ne pensais pas qu'il soit possible que mon coeur contienne tant d'amour ! Félicitations à mon fils aîné le Prince Hussein et à sa future femme, la magnifique Rajwa", a-t-elle écrit.