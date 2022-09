Diaporama : Le roi Charles III et Camilla ébranlés : larmes au yeux et émotion forte aux funérailles de la reine

1 / 34 Le roi Charles III et Camilla ébranlés : larmes au yeux et émotion forte aux funérailles de la reine

2 / 34 Le prince Harry, duc de Sussex, Le roi Charles III d'Angleterre, La princesse Anne, Peter Phillips - Procession du cercueil de la reine Elizabeth II d'Angleterre de Wesminster Hall où il était exposé au public, jusqu'à l'Abbaye de Westminster. Le cercueil est installé sur l'affût du canon, puis tiré par 142 marins de la Royal Navy à l'aide de cordages, dans la plus pure tradition de la monarchie britannique.

3 / 34 Le roi Charles III et Camilla très affectés durant le God save the king, ce lundi 19 septembre 2022 à Londres, pour les obsèques de la reine Elizabeth II

4 / 34 Le prince de Galles William, le prince Harry, duc de Sussex, le roi Charles III d'Angleterre et la princesse Anne - Arrivées au service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre le 19 septembre 2022. © Tristan Fewings / PA via Bestimage

5 / 34 Le prince Edward, comte de Wessex, Peter Phillips, Le roi Charles III d'Angleterre,Le prince Andrew, duc d'York, Le prince Harry, duc de Sussex - Arrivées au service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre le 19 septembre 2022. © Alain Jocard / PA via Bestimage

6 / 34 Le roi Charles III d'Angleterre et La princesse Anne - Arrivées au service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre le 19 septembre 2022. © Hannah McKay / PA via Bestimage

7 / 34 Le prince Harry, duc de Sussex, Timothy Laurence et La princesse Anne - Arrivées au service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre le 19 septembre 2022. © Hannah McKay / PA via Bestimage

9 / 34 Le prince William, prince de Galles et Le prince Harry, duc de Sussex - Arrivées au service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre le 19 septembre 2022. © Hannah McKay / PA via Bestimage

10 / 34 Le roi Charles III d'Angleterre, Camilla, reine consort - Service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre. Le sermon est délivré par l'archevêque de Canterbury Justin Welby (chef spirituel de l'Eglise anglicane) au côté du doyen de Westminster David Hoyle. Londres, le 19 septembre 2022. © Phil Noble / PA via Bestimage

11 / 34 Le roi Charles III, la princesse Anne, le prince Harry, le prince William, prince de Galles - Procession du cercueil de la reine Elizabeth II d'Angleterre de Wesminster Hall où il était exposé au public, jusqu'à l'Abbaye de Westminster. Le cercueil est installé sur l'affût du canon, puis tiré par 142 marins de la Royal Navy à l'aide de cordages, dans la plus pure tradition de la monarchie britannique. Cette tradition remonte aux funérailles d'Etat de la reine Victoria en février 1901. Londres, le 19 septembre 2022. © Peter Byrne / PA via Bestimage

12 / 34 Le roi Charles III, la princesse Anne, le prince Harry, le prince William, prince de Galles - Procession du cercueil de la reine Elizabeth II d'Angleterre de Wesminster Hall où il était exposé au public, jusqu'à l'Abbaye de Westminster. Le cercueil est installé sur l'affût du canon, puis tiré par 142 marins de la Royal Navy à l'aide de cordages, dans la plus pure tradition de la monarchie britannique. Cette tradition remonte aux funérailles d'Etat de la reine Victoria en février 1901. Londres, le 19 septembre 2022. © Peter Byrne / PA via Bestimage

13 / 34 Le roi Charles III d'Angleterre, la princesse Anne, le prince Andrew , duc d'York, le prince Edward, comte de Wessex - Procession du cercueil de la reine Elizabeth II d'Angleterre de Wesminster Hall où il était exposé au public, jusqu'à l'Abbaye de Westminster. Le cercueil est installé sur l'affût du canon, puis tiré par 142 marins de la Royal Navy à l'aide de cordages, dans la plus pure tradition de la monarchie britannique. Cette tradition remonte aux funérailles d'Etat de la reine Victoria en février 1901. Londres, le 19 septembre 2022. © Peter Byrne / PA via Bestimage

14 / 34 Le roi Charles III d'Angleterre, Le prince Edward, comte de Wessex, Le prince William, prince de Galles, Le prince Andrew, duc d'York, Le prince Harry, duc de Sussex - Procession du cercueil de la reine Elizabeth II d'Angleterre de Wesminster Hall où il était exposé au public, jusqu'à l'Abbaye de Westminster. Le cercueil est installé sur l'affût du canon, puis tiré par 142 marins de la Royal Navy à l'aide de cordages, dans la plus pure tradition de la monarchie britannique. Cette tradition remonte aux funérailles d'Etat de la reine Victoria en février 1901. Londres, le 19 septembre 2022. © Jeff Spicer / PA via Bestimage

15 / 34 Le prince William, prince de Galles, Le prince Harry, duc de Sussex et Peter Phillips - Procession du cercueil de la reine Elizabeth II d'Angleterre de Wesminster Hall où il était exposé au public, jusqu'à l'Abbaye de Westminster. Le cercueil est installé sur l'affût du canon, puis tiré par 142 marins de la Royal Navy à l'aide de cordages, dans la plus pure tradition de la monarchie britannique. Cette tradition remonte aux funérailles d'Etat de la reine Victoria en février 1901. Londres, le 19 septembre 2022. © Emilio Morenatti / PA via Bestimage

16 / 34 Le roi Charles III d'Angleterre - Procession du cercueil de la reine Elizabeth II d'Angleterre de Wesminster Hall où il était exposé au public, jusqu'à l'Abbaye de Westminster. Le cercueil est installé sur l'affût du canon, puis tiré par 142 marins de la Royal Navy à l'aide de cordages, dans la plus pure tradition de la monarchie britannique. Cette tradition remonte aux funérailles d'Etat de la reine Victoria en février 1901. Londres, le 19 septembre 2022. © Emilio Morenatti / PA via Bestimage

18 / 34 Le roi Charles III d'Angleterre et Le prince William, prince de Galles - Procession du cercueil de la reine Elizabeth II d'Angleterre de Wesminster Hall où il était exposé au public, jusqu'à l'Abbaye de Westminster. Le cercueil est installé sur l'affût du canon, puis tiré par 142 marins de la Royal Navy à l'aide de cordages, dans la plus pure tradition de la monarchie britannique. Cette tradition remonte aux funérailles d'Etat de la reine Victoria en février 1901. Londres, le 19 septembre 2022. © Emilio Morenatti / PA via Bestimage

19 / 34 Le président français Emmanuel Macron et sa femme Brigitte - Service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre. Le 19 septembre 2022 © Danny Lawson / PA via Bestimage

20 / 34 Le roi Charles III d'Angleterre et Le prince William, prince de Galles - Procession du cercueil de la reine Elizabeth II d'Angleterre de Wesminster Hall où il était exposé au public, jusqu'à l'Abbaye de Westminster. Le cercueil est installé sur l'affût du canon, puis tiré par 142 marins de la Royal Navy à l'aide de cordages, dans la plus pure tradition de la monarchie britannique. Cette tradition remonte aux funérailles d'Etat de la reine Victoria en février 1901. Londres, le 19 septembre 2022. © Emilio Morenatti / PA via Bestimage

23 / 34 Le prince de Galles William, le prince Harry, duc de Sussex, Peter Phillips, le roi Charles III d'Angleterre - Arrivées au service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre le 19 septembre 2022. © Yui Mok / PA via Bestimage

24 / 34 Le roi Charles III d'Angleterre, la princesse Anne, le prince Andrew, duc d'York, le prince Edward, comte de Wessex - Arrivées au service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre le 19 septembre 2022. © Yui Mok / PA via Bestimage

25 / 34 Illustration - Service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre. Le 19 septembre 2022 © Gareth Fuller / PA via Bestimage

26 / 34 Illustration - Service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre. Le 19 septembre 2022 © Gareth Fuller / PA via Bestimage

27 / 34 Le roi Charles III d'Angleterre, Le prince William, prince de Galles - Procession du cercueil de la reine Elizabeth II d'Angleterre de Wesminster Hall où il était exposé au public, jusqu'à l'Abbaye de Westminster. Le cercueil est installé sur l'affût du canon, puis tiré par 142 marins de la Royal Navy à l'aide de cordages, dans la plus pure tradition de la monarchie britannique. Cette tradition remonte aux funérailles d'Etat de la reine Victoria en février 1901. Londres, le 19 septembre 2022.

28 / 34 Le roi Charles III d'Angleterre, le prince Harry, duc de Sussex - Service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre. Le 19 septembre 2022 © Gareth Fuller / PA via Bestimage

29 / 34 La princesse Charlotte de Galles,La princesse Charlotte de Galles - Arrivées au service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre. Le sermon est délivré par l'archevêque de Canterbury Justin Welby (chef spirituel de l'Eglise anglicane) au côté du doyen de Westminster David Hoyle. Londres, le 19 septembre 2022.

30 / 34 La princesse Beatrice d'York et son mari Edoardo Mapelli Mozzi - Arrivées au service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre. Le sermon est délivré par l'archevêque de Canterbury Justin Welby (chef spirituel de l'Eglise anglicane) au côté du doyen de Westminster David Hoyle. Londres, le 19 septembre 2022.

31 / 34 Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, La princesse Charlotte de Galles - Arrivées au service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre. Le sermon est délivré par l'archevêque de Canterbury Justin Welby (chef spirituel de l'Eglise anglicane) au côté du doyen de Westminster David Hoyle. Londres, le 19 septembre 2022.

32 / 34 Arrivées au service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre. Le sermon est délivré par l'archevêque de Canterbury Justin Welby (chef spirituel de l'Eglise anglicane) au côté du doyen de Westminster David Hoyle. Londres, le 19 septembre 2022.

33 / 34 Le roi Charles III d'Angleterre - Service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre. Le sermon est délivré par l'archevêque de Canterbury Justin Welby (chef spirituel de l'Eglise anglicane) au côté du doyen de Westminster David Hoyle. Londres, le 19 septembre 2022. © Dominic Lipisnki / Bestimage