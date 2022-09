Kate Middleton, maman réconfortante pour George et Charlotte : elle multiplie les gestes tendres aux funérailles

Kate Middleton est apparue très tendre avec ses enfants, le prince George et la princesse Charlotte de Galles alors qu'ils ont assisté à une cérémonie poignante, les obsèques de la reine Elizabeth II. Le jeune héritier du trône, 9 ans, et sa petite soeur de 7 ans y ont parfaitement tenu leur rôle, et ont pu compter sur la princesse de Galles pour être à leurs côtés en ce moment douloureux. Tout au long des funérailles de la reine, l'épouse du prince William a été là pour les aider à faire face à l'un des jours les plus difficiles de leur jeune vie. Une maman réconfortante pour ceux qui ont dû dire adieu à leur bien-aimée "Gan-Gan", comme ils appelaient Sa Majesté, leur arrière-grand-mère. La princesse de Galles a été vue faisant quelques gestes de soutien envers sa fille, notamment en la guidant dans l'abbaye en lui tenant la main.

George et Charlotte ont d'ailleurs conclu cette cérémonie par une révérence parfaite devant le cercueil, copiant leur mère, mais aussi leur tante Meghan Markle, qu'ils ne connaissent pas beaucoup. Pour cette journée d'adieu à Elizabeth II, Charlotte a opté pour deux éléments très symboliques dans sa tenue : un chapeau, que les femmes de la famille royale portent systématiquement, selon la tradition, pour assister à des évènements officiels, mais également un joli bijou. Sur le côté gauche de sa veste noire, une broche en diamants en forme de fer à cheval. Un clin d'oeil à la passion équestre d'Elizabeth II, que celle-ci lui avait offerte. Pour George et Charlotte, la princesse de Galles, 40 ans, a montré une présence rassurante tout au long, tenant fermement la main de sa fille à l'arrivée de la famille à l'abbaye de Westminster, et offrant une tape sur le genou à son fils aîné alors que la famille était assise devant le service. Ou encore lorsque la princesse de 7 ans a craqué devant le cercueil.

Des images poignantes, Charles et Camilla ébranlés

C'est une journée si particulière et historique dont les images risquent d'avoir toujours autant de sens dans des années. Ce lundi 19 septembre, les obsèques d'Elizabeth II attirent tous les regards, et ce dans le monde entier. On a également pu y voir Charles III et Camilla, ébranlés à l'écoute de God save the king, ou encore l'arrivée dans l'indifférence de Meghan Markle et l'air sérieux de George, 9 ans et Charlotte, 7 ans, autorisés à prendre part au cortège familial à l'entrée de l'abbaye.