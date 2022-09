Mort d'Elizabeth II : le prince Louis (4 ans) dans l'incompréhension, Kate Middleton raconte

Le grand jour est arrivé. Ce lundi 19 septembre, toutes les caméras et les regards du monde entier sont rivés sur le Royaume-Uni pour les funérailles de la reine Elizabeth II. Un événement historique qui promet d'être riche en émotion. Si les chefs d'Etat et membres d'autres familles royales seront présents pour accompagner la Souveraine dans son ultime voyage, ce sont surtout les membres du clan Windsor qui seront scrutés à la loupe. Parmi eux, le roi Charles III, son épouse Camilla, reine consort, Kate Middleton et le prince William, princesse et prince de Galles et leurs enfants, George, 9 ans et Charlotte, 7 ans.

Jusqu'au bout, la présence des deux aînés des duc et duchesse de Cambridge était attendue et elle a été confirmée. Si le prince William avait sûrement des réticences à les faire venir, lui qui sait à quel point un tel événement peut être traumatisant pour un enfant, il a finalement accepté qu'ils soient présents, George étant désormais deuxième dans l'ordre de succession au trône. A 9 ans, il est d'ailleurs tout à fait conscient de ce que signifie la mort de son arrière-grand-mère Elizabeth II. Il réalise également ce que sa "Gan Gan" représentait pour le monde, ce qui n'est pas le cas du prince Louis.

A 4 ans, le petit dernier de Kate Middleton et du prince William est encore trop jeune pour saisir le sens de la vie et surtout de la mort. Seule question qui le taraude depuis la disparition d'Elizabeth II pour l'instant : les journées estivales en famille passées à Balmoral où tous se réunissaient autour de la Souveraine. Comme l'a révélé la duchesse de Cambridge à David Hurley, gouverneur d'Australie, les inquiétudes de Louis sont loin de l'intérêt de la Couronne : "Le plus jeune demande 'Tu crois que l'on pourra toujours jouer aux jeux de d'habitude quand on ira à Balmoral ?' et d'autres interrogations du genre car la reine ne sera plus là", a révélé David Hurley au Daily Mail. Une candeur touchante de la part de la star du Jubilé.

En juin dernier, alors que la reine Elizabeth II célébrait ses 70 ans de règne, son Jubilé de Platine, elle s'était fait littéralement voler la vedette par le prince Louis, 4 ans. Le petit frère de Charlotte et George avait en effet multiplié les grimaces au côté de la Souveraine, avec qui il avait même échangé quelques mots et des sourires sur le balcon du palais de Buckingham. Ainsi, le prince Louis était devenu LA star de l'événement malgré lui. Impossible de réaliser alors qu'il s'agirait de l'une des dernières fois qu'il verrait son arrière-grand-mère.