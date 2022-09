Diaporama : Mort d'Elizabeth II : le prince Louis (4 ans) dans l'incompréhension, Kate Middleton raconte

Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge et le prince Louis - La famille royale regarde la grande parade qui clôture les festivités du jubilé de platine de la reine à Londres

La reine Elisabeth II d'Angleterre, Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, le prince Louis de Cambridge - Les membres de la famille royale saluent la foule depuis le balcon du Palais de Buckingham, lors de la parade militaire "Trooping the Colour" dans le cadre de la célébration du jubilé de platine (70 ans de règne) de la reine Elizabeth II à Londres, le 2 juin 2022.

La reine Elisabeth II d'Angleterre, Le prince Louis de Cambridge, Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, La princesse Charlotte de Cambridge - Les membres de la famille royale saluent la foule depuis le balcon du Palais de Buckingham, lors de la parade militaire "Trooping the Colour" dans le cadre de la célébration du jubilé de platine (70 ans de règne) de la reine Elizabeth II à Londres, le 2 juin 2022.

Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, au centre d'entraînement de l'armée (ATC) Pirbright à Guildford, le 16 septembre 2022. Cette visite a pour but de pour rencontrer des troupes du Commonwealth qui ont été déployées au Royaume-Uni pour participer aux funérailles de la reine Elizabeth II. Des soldats du Canada, d'Australie et de Nouvelle-Zélande se sont réunis à Pirbright pour répéter leurs rôles lors des funérailles de la souveraine, prévues le 19 septembre 2022.