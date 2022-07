Pippa Middleton maman : la soeur de Kate a accouché de son troisième enfant, le sexe du bébé dévoilé

Alors que Lilibet Diana, la fille de Meghan Markle et du prince Harry, fêtait récemment son premier anniversaire, c'est un autre bébé qui vient de pointer le bout de son nez dans la famille royale. Kate Middleton doit être aux anges car elle est à nouveau tata. En effet, selon le site People.com, Pippa Middleton, la petite soeur de la duchesse de Cambridge, a donné naissance à son troisième enfant. Pippa Middleton et son époux James Matthews forment désormais un clan à cinq.

Le samedi 4 juin, la soeur de Kate Middleton créait la surprise en dévoilant son baby bump dans une jolie robe verte à l'occasion des festivités en marge du jubilé de la reine Elizabeth II. Les tabloids s'extasiaient alors de cette grossesse gardée bien secrète. Il y a quelques semaines, selon People, Pippa Middleton a finalement accueilli une petite fille. À 38 ans, elle est déjà la maman d'Arthur, bientôt 4 ans, et de Grace, une petite fille née en mars 2021. Celle qui avait volé la vedette à sa soeur lors de son mariage avec le prince William, grâce à une robe moulante révélant son incroyable cambrure, marche dans les pas de la duchesse de Cambridge avec ce troisième enfant.

Naissance et déménagement ?

C'est à l'hôpital St. Mary, dans la maternité de Lindo Wing, le même endroit où a accouché Kate Middleton, que sa soeur a donné naissance à cette petite fille. Cette baby girl devient ainsi le sixième petit-enfant de Carole et Michael Middleton. Et bien sûr une nouvelle cousine avec laquelle pourront s'amuser le George, Charlotte et Louis. Pippa Middleton et sa joyeuse tribu pourraient d'ailleurs s'installer dans un village près de Bucklebury, dans le Berkshire, à 50 minutes de Windsor, selon une source de nos confrères. Ils cherchent ainsi un endroit où offrir "une vie paisible" à leur trois enfants.

Fiancée à James Matthews en juillet 2016, mariée à son chéri depuis l'année 2017, Pippa Middleton n'est pas la seule à avoir envie d'agrandir sa famille ces derniers temps puisque son frère James Middleton, marié à la française Alizée Thevenet, serait en train d'envisager de fonder une famille.