Kate Middleton : Pour l'éducation de George, Charlotte et Louis, elle copie sur...

Si Meghan Markle et le prince Harry n'ont pas vraiment gagné les faveurs des Britanniques, particulièrement depuis leur retour au Royaume-Uni à l'occasion des funérailles d'Elizabeth II, Kate Middleton et le prince William continuent, eux, de s'attirer la sympathie du public. Il faut dire qu'à la moindre de leurs apparitions, le duc et la duchesse de Cambridge frôlent l'irréprochable. Et c'est exactement la même chose pour leurs trois enfants : George, 9 ans, Charlotte, 7 ans et Louis, 4 ans.

Si le petit dernier a fait des siennes lors du jubilé de platine de la reine en volant la vedette à son arrière-grand-mère, ses aînés ont désormais conscience de leur statut et du rôle qu'ils auront peut-être à jouer au sein de la monarchie. Lors des obsèques de la Souveraine, George et Charlotte se tenaient près de leurs parents, sages comme des images (ou presque). Ce comportement est certes le fruit d'un intense travail de Kate Middleton et du prince William mais pas que !

Comme le dévoile Katie Nicholl dans son livre The New Royals: Queen Elizabeth's Legacy and the Future of the Crown dont le Daily Mail dévoile les bonnes feuilles, Kate Middleton s'est inspirée d'un autre couple de la monarchie, plus effacé, mais non moins apprécié : Sophie de Wessex et le prince Edward. Ces derniers sont les parents de Louise, 18 ans et de James, 12 ans, vicomte Severn, portrait craché du prince William.

S'ils font partie de la monarchie, hors de question pour Sophie et Edward de faire de Louise et Edward des enfants gâtés sans jamais rien donner. Les parents ont mis un point d'honneur à leur inculquer la valeur du travail. La jeune Louise ne s'est donc pas tournée les pouces tout l'été après la fin de l'année scolaire. La Lady a décroché un job dans une jardinerie où elle était payée 7,60 euros de l'heure, comme le commun des mortels. Un véritable exemple pour Kate Middleton et le prince William qui sont donc bien décidés à faire de même avec George, Charlotte et Louis...