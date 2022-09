Prince William : L'un de ses cousins est son sosie, la ressemblance est frappante !

Après les enfants de la reine Elizabeth II vendredi, ce fut au tour de ses petits-enfants de réaliser une veillée de son cercueil à Westminster Hall ce samedi 17 septembre. Après être allé à la rencontre de la foule, le prince William l'a retrouvée un peu plus tard dans la journée. Le futur roi d'Angleterre a conduit tous ses cousins dans l'antre de Westminster pour une veillée de quelques minutes, sous les yeux du public. Ce dernier a pu observer les mines tristes et sombres des princesses Beatrice et Eugenie, des princes William et Harry, de Zara et Peter Phillips, mais également de Louise et James, les enfants du prince Edward et de son épouse Sophie de Wessex, plus discrets que leurs grands cousins.

Un détail a d'ailleurs frappé la plupart des internautes lors de leur hommage commun à la reine : la ressemblance saisissante de James Mountbatten avec le prince William. Dans son costume cravate, James, 15 ans, replongé les fans dans le passé : "Le jeune James, Vicomte Severn, ressemble à s'y méprendre à William au même âge, quand il devait affronter sa peine publiquement, quel courageux garçon !", "C'est moi où James, c'est William en plus jeune ? Ça me rappelle les funérailles de Diana, quand il marchait derrière le cercueil", "Deux cousins qui se ressemblent énormément lorsqu'ils pleurent la mort d'un être cher." Il faut l'avouer, la silhouette et l'attitude de James rappellent fortement celles du prince William il y a 25 ans.