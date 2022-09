Elizabeth II, la famille avant tout : ses arrières-petits-enfants auprès d'elle jusqu'au bout

Si la reine a fait quelques faux pas au cours de ses 70 ans de règne, Elizabeth II s'est toujours montrée irréprochable et tendre avec les plus jeunes générations de la famille. Tous ses arrières-petits-enfants adoraient être avec elle. Les princes George et Louis l'ont prouvé à plusieurs reprises lors d'événements officiels à l'image de Trooping The Colour. Mais ses petits-enfants n'étaient pas en reste.

Les princes William et Harry étaient très proches de la grand-mère qu'ils pleurent aujourd'hui. Chacun lui a rendu hommage. Le duc de Cambridge (et désormais de Cornouailles depuis que son père est devenu roi) a fait publier sur les réseaux sociaux l'annonce de la mort de la reine et le message bouleversant dévoilé par son père, le nouveau roi. Le prince Harry a modifié temporairement l'interface du site de sa fondation, Archewell, devenue bandeau noir sur lequel on peut lire : "En mémoire de Sa Majesté la reine Elizabeth II." Une grand-mère chérie à qui il n'a pas pu dire au revoir...