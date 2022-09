Mort d'Elizabeth II : William et Harry, dos à dos et tête baissée, scène intense et émouvante

C'est un moment particulièrement fort et intense qui s'est déroulé à Westminster Hall ce 17 septembre 2022 au soir, dans le cadre des cérémonies en hommage à la reine. Les huit petits-enfants d' Elizabeth II se sont réunis pour la veillée de la souveraine décédée ce 8 septembre dernier. Le roi Charles III n'était pas présent, laissant les honneurs à ses deux fils, William et Harry, tous deux arborant leurs habits militaires, sujet de grande discussion pour le cadet du roi qui n'occupe plus de fonction royale depuis son départ pour les Etats-Unis. Loin des bains de foule, surprises ou pas, il s'agissait-là d'une cérémonie particulièrement solennelle.

Le prince William et le prince Harry, sans leurs épouses respectives Kate et Meghan, sont allés à Westminster Hall en début de soirée avec leurs six cousins et cousines pour monter la garde autour du cercueil de la reine. Suivant une chorégraphie impeccable, ils se sont rendus autour du cercueil d'Elizabeth II, les fils de Charles et de la regrettée Lady Diana ont procédé à une marche militaire millimétrée avec qui débute au son des coups de sabre d'un garde.

Etaient présents aux côtés des fils du roi, Peter Phillips et Zara Tindall, les enfants de la princesse Anne ; les princesses Eugenie et Beatrice, les filles du prince Andrew ainsi que lady Louise Windsor et, le plus jeune, James, vicomte Severn, les deux enfants du comte et de la comtesse de Wessex. La foule a pu continuer à rendre hommage à la reine tandis que se tenaient, immobiles, les petits-enfants d'Elizabeth II, chacun tête baissée. Plus dignes que jamais, ils n'ont pas effectué de faux pas, très concentrés sur leur mission durant un quart d'heure. Un symbole d'unité loin des tensions familiales qu'il peut y avoir, notamment entre les deux frères Harry et William.

Les héritiers de la reine se sont ensuite éloignés progressivement du catafalque pour reprendre le chemin de leurs voitures. Les obsèques nationales se dérouleront ensuite lundi 19 septembre en présence de grands dignitaires mondiaux comme Joe Biden.