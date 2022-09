Le prince Harry humilié à cause de son uniforme ? Réaction cash dévoilée

Les funérailles de la reine Elizabeth II approchent. Après 10 jours de deuil, période au cours de laquelle les hommages, les cérémonies et les processions se sont enchaînés avec anonymes et membres de la famille royale, l'ultime rendez-vous aura bientôt lieu. Ce lundi 19 septembre, le clan Windsor, les dirigeants étrangers et les têtes couronnées ainsi que le public seront réunis une dernière fois pour accompagner la Souveraine dans son dernier voyage vers Windsor, où son père et son époux le prince Philip ont, eux aussi, été inhumés.

La famille royale s'était déjà réunie mercredi 14 septembre. Les enfants de la reine, Charles, Andrew, Edward et la princesse Anne, ainsi que les princes Harry et William se tenaient derrière le cercueil de la défunte Souveraine pour l'accompagner dans la procession menant son cercueil à Westminster Hall. Si son frère, désormais prince de Galles, portait l'uniforme militaire, le prince Harry en a été privé. Et il en sera de même pour le jour des obsèques, exception faite pour la veillée des petits-enfants organisée ce samedi 17 septembre.

"Attristé" dans un premier temps, le prince Harry aurait finalement compris la décision de le priver de cette tenue bien particulière le jour du dernier adieu à sa grand-mère. Son porte-parole l'a en tout cas confirmé à The Mirror : "Il portera un costume classique lors des événements en l'honneur de sa grand-mère. Sa décennie de service militaire n'est pas déterminée par l'uniforme qu'il porte et nous demandons respectueusement que l'accent reste mis sur la vie et l'héritage de Sa Majesté la reine Elizabeth II."

Le prince Harry n'est pas le seul à avoir été soumis à cette règle. Son oncle, le prince Andrew, a lui aussi été privé de l'uniforme, à l'exception de la veillée des princes de ce vendredi 16 septembre. Pour rappel, si le prince Harry s'était volontairement retiré des membres actifs de la famille royale, le prince Andrew, lui, s'est retrouvé au coeur d'un scandale sexuel : l'affaire Jeffrey Epstein. S'il avait nié toute implication dans une interview télévisée que beaucoup n'ont pas jugée convaincante, le prince Andrew a finalement été banni de ses fonctions.