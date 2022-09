"Méprisant" et "grossier" : le prince Harry ne vaut pas mieux que Meghan, des témoignages fuitent

Meghan Markle n'a jamais obtenu l'Oscar de la meilleure actrice au cours de sa carrière mais il se pourrait que les tournages ne soient pas nécessaires pour qu'elle obtienne enfin une récompense. Dans le livre Courtiers : The Hidden Power Behind The Crown signé Valentine Low, expert royal, et publié par The Times, Meghan Markle est dépeinte comme une "sociopathe narcissique" par d'anciens membres du personnel des Sussex, autoproclamés "membres du Club des survivants des Sussex." Un portrait peu flatteur qui concerne autant l'ancienne star de Suits que le prince Harry.

Bien souvent, Meghan Markle passe pour la femme dure et autoritaire quand le duc de Sussex, plus doux, répare les dégâts et les excès de colère de son épouse. Mais il n'en serait rien. D'après les mêmes témoins, le prince Harry n'est pas mieux que la maman d'Archie (3 ans) et Lilibet (1 an).

Le prince Harry n'est pas le sauveur et l'âme pleine de bonté dont on parle souvent depuis le début. Au contraire, le duc de Sussex était au moins aussi "dédaigneux" et "méprisant" que Meghan Markle quand les amoureux faisaient encore partie des membres actifs de la monarchie : "Il envoyait de terribles mails au personnel. C'était grossier", a expliqué une source. Pour beaucoup, l'entourage de Meghan et Harry était bien trop "gentil et civilisé" pour oser la moindre révolution : "Ils ne savaient pas comment s'y prendre. Ils se faisaient marcher dessus par Meghan et Harry" apprend-on.

Voilà qui ne devrait pas arranger les affaires du couple. Dans le même ouvrage, il est aussi expliqué que Meghan Markle a forcé la main d'Harry pour que leur relation soit rendue publique et que le prince Harry, 38 ans, aurait vu la naissance du petit George, fils de 9 ans de Kate Middleton et du prince William, comme une menace. D'après lui, une fois majeur, son neveu pourrait le faire passer pour un "has-been." En fera-t-il part dans ses mémoires attendues en début d'année prochaine ou livrera-t-il son unique version des faits ? Réponse dans quelques mois.