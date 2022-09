Charles III indécis concernant Lilibet et Archie : le roi "exacerbe les tensions" avec Meghan et Harry

Mardi 20 septembre 2022, au lendemain des funérailles historiques de la reine Elizabeth II, le prince Harry et son épouse Meghan Markle sont rentrés aux Etats-Unis dans la plus grande discrétion, sans savoir ce qu'il adviendrait de leurs deux enfants dont ils ont été séparés durant près de trois semaines. Archie (3 ans) et sa petite soeur Lilibet (15 mois) pourront-ils porter le titre de prince et de princesse ? Seul leur grand-père, le roi Charles III peut le décider. Pour l'heure, les deux enfants de Meghan et Harry sont toujours considérés comme "Master" et "Miss" sur le site officiel de la famille royale.

Le sujet de donner ou non un titre royal à Archie et Lilibet fait beaucoup outre-Manche. Les experts royaux sont nombreux à donner leur avis. Selon Roya Nikkhah, qui travaille pour le Times, Charles III est toujours en pleine réflexion et n'a pas encore tranché sur le sort de ses petits-enfants. Une situation qui selon elle "exacerbe les tensions" entre le nouveau roi d'Angleterre, Meghan et Harry.