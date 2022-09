Meghan Markle, une "sociopathe narcissique" : des "survivants" de son personnel balancent !

Après les funérailles d'Elizabeth II, Meghan Markle et le prince Harry sont retournés aux Etats-Unis pour retrouver leurs enfants. Ils pensaient peut-être gagner en tranquillité car un océan les sépare désormais des curiosités royales mais que nenni ! A cause du livre Courtiers : The Hidden Power Behind The Crown du Valentine Low, journaliste et expert de la monarchie britannique, les voilà de nouveaux, enfin surtout elle, au coeur du scandale. Certains extraits explosifs ont été dévoilés par The Times...

Trop exigeante avec ses équipes à l'époque où elle et son mari n'avaient pas (encore) décidé de dire adieu à la monarchie britannique, Meghan Markle n'a pas vraiment rendu heureux ses assistants, au point d'être décrite comme une "sociopathe narcissique". Certains se qualifient d'ailleurs de "membres du Club des survivants des Sussex", comme l'a dévoilé le Sunday Times qui a révélé de nouveaux extraits de l'ouvrage. Dans celui-ci, l'ex-star de Suits est notamment accusée d'avoir préparé, en même temps que son départ de la famille royale, une liste de preuves. Et alors qu'ils avaient tout fait pour bien s'occuper des Sussex à l'époque, ses assistants en sont venus à penser que Meghan Markle avait prémédité tout ce qui est s'est passé et que "l'une de [ses] préoccupations était de savoir si elle allait pouvoir gagner de l'argent pour elle-même." Un ancien membre du personnel lance même qu'elle "voulait être rejetée" et certains estiment avoir été dupés par la duchesse.

Parmi les membres du "Club des survivants des Sussex" figure Samantha Cohen à qui la reine avait personnellement demandé d'intervenir en tant que secrétaire privé du couple et qui a travaillé pour les Sussex après leur mariage en mai 2018 jusqu'à la fin de leur tournée en Afrique du Sud en septembre 2019. Alors que les avocats de la rivale de Kate Middleton avaient nié les accusations de cette dernière, disant avoir été intimidée par le prince Harry et sa femme, la voilà qui en remet une couche dans le livre. Elle estime avoir travaillé pour des "adolescents", avoir été "malheureuse" et avoir été poussée à bout par le couple.

Pire encore, dans le livre, toujours pour appuyer le fait que Meghan Markle avait des projets bien précis et surtout prémédités, il est dévoilé qu'elle avait déjà fait savoir en 2019, lors de leur pause de six semaines au Canada que le couple ne reviendrait pas. Bref, elle aurait tout calculé. Déjà hier, toujours via cet ouvrage, il a été révélé qu'elle avait imposé un ultimatum au prince Harry au début de leur relation. Un livre à charge, donc. Reste maintenant à savoir si le couple tant décrié va y répondre...