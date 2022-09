"Toi et moi, c'est terminé" : Cet ultimatum de Meghan à Harry qui a failli faire voler leur couple en éclats

Depuis le début de leur relation, Meghan Markle et le prince Harry font front et s'affichent plus amoureux que jamais. Un bonheur qui ne serait peut-être pas d'actualité si Meghan Markle n'avait pas forcé la main au frère du prince William. Valentine Low, journaliste et expert de la monarchie britannique, a fait des révélations concernant l'histoire d'amour entre l'ex-actrice et le fils de Lady Di dans son ouvrage Courtiers : The Hidden Power Behind The Crown dont The Times a dévoilé les bonnes feuilles.

Hors de question de s'afficher en public pour le couple au début de leur relation. Célébrité oblige, Meghan Markle et le prince Harry ont multiplié les stratagèmes pour vivre leur histoire dans la plus grande des discrétions. Une situation pesante pour l'Américaine. Cette dernière, désireuse de vivre son amour au grand jour, aurait fait part de ses désirs à Harry, visiblement peu enclin à satisfaire la demande de sa chérie.

Le manque d'enthousiasme du prince Harry aurait eu raison du calme et de la patience de Meghan Markle. Cette dernière lui aurait donc posé un ultimatum : "Meghan lui a dit que s'il ne faisait rien à ce propos, elle mettrait un terme à leur relation." L'écrivain précise : "Elle lui disait : 'Si tu n'envoies pas un communiqué officiel pour dire que je suis ta copine, toi et moi, c'est terminé.' Harry était en panique. Il a flippé, il disait : 'Elle va me larguer'."