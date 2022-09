Diaporama : "Toi et moi, c'est terminé" : Cet ultimatum de Meghan à Harry qui a failli faire voler leur couple en éclats

1 / 18 "Toi et moi, c'est terminé" : Cet ultimatum de Meghan à Harry qui a failli faire voler leur couple en éclats

2 / 18 Meghan Markle - Procession du cercueil de la reine Elizabeth II d'Angleterre de Wesminster Hall où il était exposé au public, jusqu'à l'Abbaye de Westminster. Le cercueil est installé sur l'affût du canon, puis tiré par 142 marins de la Royal Navy à l'aide de cordages, dans la plus pure tradition de la monarchie britannique. Cette tradition remonte aux funérailles d'Etat de la reine Victoria. Londres.



© Purepeople BestImage

3 / 18 Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex à la rencontre de la foule devant le château de Windsor, suite au décès de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Le 10 septembre 2022



© Purepeople BestImage

4 / 18 Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, à la sortie de à l'hôtel de ville pour l'événement Invictus Games Dusseldorf 2023 One Year to Go, à Düsseldorf, Allemagne, le 6 septembre 2022.



© Purepeople BestImage

5 / 18 Meghan Markle - Procession du cercueil de la reine Elizabeth II d'Angleterre de Wesminster Hall où il était exposé au public, jusqu'à l'Abbaye de Westminster. Le cercueil est installé sur l'affût du canon, puis tiré par 142 marins de la Royal Navy à l'aide de cordages, dans la plus pure tradition de la monarchie britannique. Cette tradition remonte aux funérailles d'Etat de la reine Victoria en février 1901. Londres, le 19 septembre 2022.



© Purepeople BestImage

6 / 18 Meghan Markle, duchesse de Sussex, Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles - Intérieur - Procession cérémonielle du cercueil de la reine Elisabeth II du palais de Buckingham à Westminster Hall à Londres, où les Britanniques et les touristes du monde entier pourront lui rendre hommage jusqu'à ses obsèques prévues le 19 septembre 2022. Le 14 septembre 2022.



© Purepeople BestImage

7 / 18 Le prince Harry et Meghan Markle - Procession cérémonielle du cercueil de la reine Elisabeth II du palais de Buckingham à Westminster Hall à Londres le 14 septembre 2022.



© Purepeople BestImage

8 / 18 Le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, duchesse de Sussex © Purepeople BestImage

9 / 18 Le prince Harry et Meghan Markle - Procession cérémonielle du cercueil de la reine Elisabeth II du palais de Buckingham à Westminster Hall à Londres le 14 septembre 2022. © Photoshot / Panoramic / Bestimage



© Purepeople BestImage

10 / 18 Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex - - Sortie - Procession cérémonielle du cercueil de la reine Elisabeth II du palais de Buckingham à Westminster Hall à Londres, où les Britanniques et les touristes du monde entier pourront lui rendre hommage jusqu'à ses obsèques prévues le 19 septembre 2022. Le 14 septembre 2022.



© Purepeople BestImage

11 / 18 Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, arrivent à l'hôtel de ville pour l'événement Invictus Games Dusseldorf 2023 One Year to Go, à Düsseldorf, Allemagne, le 6 septembre 2022.



© Purepeople BestImage

12 / 18 Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, arrivent à l'hôtel de ville pour l'événement Invictus Games Dusseldorf 2023 One Year to Go, à Düsseldorf, Allemagne, le 6 septembre 2022.



© Purepeople BestImage

13 / 18 Le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, duchesse de Sussex © Purepeople BestImage

14 / 18 La princesse de Galles Kate Catherine Middleton, le prince de Galles William et le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex à la rencontre de la foule devant le château de Windsor, suite au décès de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Le 10 septembre 2022



© Purepeople BestImage

15 / 18 Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex à la rencontre de la foule devant le château de Windsor, suite au décès de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Le 10 septembre 2022



© Purepeople BestImage

16 / 18 Le prince Harry et Meghan Markle participent à la conférence de presse des Invictus Games 2023 à Dusseldorf, Allemagne le 6 septembre 2022. © Imago / Panoramic / Bestimage



© Purepeople BestImage, © Imago / Panoramic / Bestimage

17 / 18 Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, lors du "One Young World Summit 2022" à Manchester, le 5 septembre 2022.



© Purepeople BestImage