Funérailles d'Elizabeth II : Le prince Harry face à de lourdes accusations... La polémique enfle !

D'autres membres de la famille ont quant à eux fait un sans-faute comme les cousines du prince Harry, Eugenie et Béatrice d'York, qui semblaient connaître l'hymne sur le bout des doigts, ou encore... ses neveu et nièce. Les jeunes George et Charlotte, 9 et 7 ans, qui ont assisté à la cérémonie aux côtés de leurs parents, le prince William et Kate Middleton, avaient eux aussi bien appris leur leçon et ont chanté comme les adultes.

Tous les deux avaient d'ailleurs été particulièrement briefés par leurs parents : au passage du cercueil, tout comme leur mère et leur tante, Meghan Markle, ils n'ont pas manqué de faire une révérence adorable, très remarquée sur les réseaux sociaux. Toujours espiègle cependant, la princesse Charlotte a échangé un regard complice avec son oncle Harry, qu'elle ne connait pourtant pas très bien.

Parfait dans son rôle retrouvé de prince, qu'il avait abandonné en quittant la famille royale en 2020, le prince Harry devrait cependant rentrer au plus vite aux Etats-Unis : celui-ci y a laissé ses enfants, Archie et Lilibet (3 et 1 an) depuis le 3 septembre !