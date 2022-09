Funérailles d'Elizabeth II : La princesse Charlotte partage un tendre moment avec le prince Harry, photos à l'appui

Elle est l'une des stars de la famille royale. Alors que cette journée a été marquée par un évènement historique, les funérailles d'Elizabeth II, à Londres, la princesse Charlotte, 7 ans, était présente pour faire ses adieux à sa Gan-Gan adorée. La fille de Kate Middleton et du prince William a été scrutée, alors qu'elle assistait avec son frère aîné, George, au service d'engagement de la reine à la chapelle St George à Windsor. Elle y a été surprise en train d'échanger un regard plein de tendresse pour son oncle le prince Harry. Un doux regard enfantin, et un moment émouvant avec son oncle, qui n'est pas passé inaperçu, alors qu'ils disaient au revoir à la reine.

Pendant le service, Charlotte était assise à côté de sa mère Kate ainsi que Harry qui était assis à côté de sa femme Meghan Markle. À un moment donné, Charlotte a été vue en train d'ajuster son chapeau avant de regarder son oncle. Le duc de Sussex a alors levé très brièvement les yeux, croisant le regard de la petite fille à laquelle il a souri. La princesse Charlotte ne connaît que peu cet oncle qui a décidé de quitter la famille royale pour s'installer en Californie. Mais alors que la reine Elizabeth II vient de disparaître, les Fab Four sont de nouveau apparus ensemble. Les deux frères Harry et William se sont également croisés sur la route et se sont arrêtés pour discuter L'occasion pour les parents d'Archie, 3 ans et Lilibet, 1 an de revoir George, 9 ans, Charlotte, 7 ans et Louis, 4 ans.