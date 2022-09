Funérailles d'Elizabeth II : le prince George réconforté en pleine cérémonie, ce geste tendre immortalisé

C'est l'image qui va marquer les obsèques d'Elizabeth II : vêtus de noir, la tête baissée, George et Charlotte de Galles ont assisté à une cérémonie poignante ce lundi, entourés de leurs parents. Le jeune héritier du trône, 9 ans, et sa petite soeur de 7 ans y ont parfaitement tenu leur rôle, eux qui étaient présents pour la première fois lors d'obsèques.

Tous les deux ont d'ailleurs conclu cette cérémonie par une révérence parfaite devant le cercueil, copiant leur mère, Kate Middleton, mais aussi leur tante Meghan Markle, qu'ils ne connaissent pas beaucoup. Mais une autre femme était présente pour leur donner l'exemple : considérée par la reine Elizabeth II comme une "seconde fille", Sophie de Wessex a assisté avec les deux enfants au départ de la procession qui a emmené le cercueil de Buckingham Palace à Wellington Arch après la cérémonie.

Et la comtesse n'a pas pu s'empêcher de réconforter le jeune garçon, qui porte tout l'espoir de la monarchie au-dessus de lui. En le voyant sûrement très ému, la quinquagénaire a posé sa main sur l'épaule de George. Un geste simple mais qui prouve l'attachement de la mère de Louise et James (18 et 14 ans) envers les enfants de son neveu, le prince William, et de Kate Middleton.