Diaporama : Funérailles d'Elizabeth II : le prince George réconforté en pleine cérémonie, ce geste tendre immortalisé

Meghan Markle, duchesse de Sussex et la comtesse Sophie de Wessex - Arrivées au service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre le 19 septembre 2022. © Hannah McKay / PA via Bestimage

Le roi Charles III d'Angleterre, la reine consort Camilla Parker Bowles, la princesse Anne, Sir Timothy Laurence, le prince Andrew, duc d'York, le prince Edward, comte de Wessex, Sophie, comtesse de Wessex, le prince de Galles William, le prince George, Kate Catherine Middleton, princesse de Galles, la princesse Charlotte, Peter Phillips, Zara et Mike Tindall, le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, duchesse de Sussex, la princesse Beatrice d'York et son mari Edoardo Mapelli Mozzi, Lady Louise Windsor et le vicomte Severn - Service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre. Le 19 septembre 2022 © Dominic Lipinski / PA via Bestimage