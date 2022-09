Harry et Meghan Markle mis de côté aux funérailles d'Elizabeth II ? Ce nouveau sacrifice en dit long...

On a beau lui avoir enlevé la possibilité de porter son uniforme militaire, le prince Harry est bien présent, ce lundi 19 septembre 2022, pour les obsèques d'Elizabeth II. Et son épouse, Meghan Markle, est bien sûr à ses côtés pour ce moment douloureux d'adieu. Si elle est arrivée dans l'indifférence, la duchesse de Sussex reste digne. Rien ne leur a été épargné. Interdit de porter cet uniforme auquel il tenait tant, victime de cette décision qui l'a rendu furieux, le frère du prince William de Galles a aussi été sacrifié au niveau de son placement, lors des funérailles de sa grand-mère adorée.

Encore une fois, Harry et Meghan ont été mis dans un coin par la famille royale. Ils n'ont pas rejoint le prince William, Kate Middleton et d'autres membres de la famille au premier rang lors des obsèques de feu Sa Majesté, en l'abbaye de Westminster à Londres. Au lieu de cela, le duc et la duchesse de Sussex ont été placés dans un coin au bout de la deuxième rangée à côté de la princesse Beatrice et de la princesse Eugenie et de leurs époux respectifs, Edoardo Mapelli Mozzi et Jack Brooksbank. Le prince Harry et son frère aîné le prince de Galles étaient ainsi éloignés autant que possible, séparés par l'allée de l'église.

Un placement qui en dit long sur la considération qu'on leur porte

Le roi Charles III, son épouse la reine consort Camilla, très ébranlés à l'écoute de God save the king, et le prince et la princesse de Galles étaient assis au premier rang. William et Kate étaient avec leurs deux enfants les plus âgés, le prince George, 9 ans, et la princesse Charlotte, 7 ans. Les deux enfants étaient très touchés à en voir leur air sérieux. Le prince Harry et Meghan Markle étaient assis au deuxième rang lors des funérailles de la reine Elizabeth II, on trouvait devant eux le prince Andrew, lui aussi paria de la royal family, mais aussi sa petite-fille Zara Tindall et son mari, Peter Phillips. La princesse Eugenie et la princesse Beatrice étaient assises dans la même rangée que le duc et la duchesse de Sussex. Ce placement semble être un nouveau taquet à Meghan et Harry puisque même le prince en disgrâce Andrew, et les membres de la famille n'ayant pas de rôle dans la famille royale, sont placés devant eux. C'est une journée très spéciale pour l'ensemble du Royaume-Uni, et du monde entier. Décédée le 8 septembre 2022 à l'âge de 96 ans, au château écossais de Balmoral, Elizabeth II va être enterrée après dix jours de deuil national, d'hommages et de divers rituels.