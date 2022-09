George, Charlotte, Mia, Savannah... Les arrières petits-enfants d'Elizabeth II réunis à Windsor, pour leur "Gan-Gan"

Depuis l'annonce officielle du décès d'Elizabeth II, le 8 septembre dernier, la famille royale est partout : rassemblée derrière le cercueil de la souveraine en Ecosse, ses enfants ont notamment été rejoints ces derniers jours à Londres par ses huit petits-enfants dont les princes William et Harry, impliqués derrière leur père, le roi Charles III.

Mais ce lundi 19 septembre, à l'occasion de la journée officielle d'obsèques de la reine, c'est la nouvelle génération qui a fait son apparition ! Héritier de la couronne, le prince George, 9 ans, a en effet suivi ses parents, le prince William et Kate Middleton, toute la journée, restant très digne tout comme sa soeur Charlotte, 7 ans, qui a fini par fondre discrètement en larmes.

Les deux enfants, qui ont également fait le trajet de Londres à Windsor pour une deuxième cérémonie religieuse, ont finalement été rejoints par d'autres enfants de leur famille : en effet, Savannah (11 ans et demi) et Isla Phillips (10 ans), ont pris place dans la chapelle Saint Georges aux côtés de leur père Peter Phillips, le petit-fils aîné de la reine Elizabeth II.

Leur cousine, Mia Tindall (8 ans), était également avec elles, sagement assise entre ses parents, Zara Phillips et Mike Tindall. C'est d'ailleurs avec l'ancien rugbyman que les trois fillettes sont entrées dans l'église, puisque Peter Phillips faisait partie comme les princes William et Harry de la procession militaire entrée après le cercueil.

Douze arrière-petits-enfants !

Toutes les trois, très proches de George et Charlotte de Galles, avaient déjà rendu hommage à leur "Gan-Gan" : elles avaient en effet assisté à la "Veillée des Princes" avec leurs parents, pendant laquelle leur grand-mère, la princesse Anne, avait veillé le cercueil de la souveraine en public. Leurs parents, Zara et Peter Phillips, avaient ensuite eux aussi effectué cette veillée très émouvante en compagnie de tous leurs cousins dont Lady Louise et le vicomte James, seulement âgés de 18 et 14 ans.

Les plus jeunes des arrières-petits-enfants n'étaient en revanche pas présents : également parents de Lena, 4 ans et Lucas, 1 an, Zara et Mike Tindall avaient laissé les plus jeunes à la maison. Tout comme les princesses Beatrice, maman de Sienna, 1 an, et Eugenie, maman d'August, 1 an également, qui avaient du prendre une nounou. Sans parler, bien sûr, d'Archie et Lilibet, 3 ans et 1 an, les enfants du prince Harry et de Meghan Markle, restés aux Etats-Unis avec leur grand-mère maternelle Doria Ragland.