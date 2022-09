Zara Tindall fait un faux pas en pleine veillée d'Elizabeth ! La cousine de William n'est pas passée inaperçue

Une nouvelle veillée du cercueil d'Elizabeth II, sans doute la dernière, a eu lieu ce samedi 17 septembre à Westminster Hall, sous les yeux du public. Après les enfants de la défunte Souveraine, ce fut au tour de ses petits-enfants de venir lui rendre hommage. Le prince William, futur roi d'Angleterre, a donc guidé ses cousins vers l'antre de Westminster pour se recueillir en famille quelques minutes avant de repartir dans un cortège bien millimétré. Mais c'était sans compter les aléas de la vie qui ont perturbé la sortie.

Après s'être tenus immobiles pendant une quinzaine de minutes autour du cercueil de la reine, les princes William et Harry, les princesses Eugenie et Beatrice d'York, Louise et James Mountbatten ainsi que Peter et Zara Phillips se sont dirigés vers la sortie. Sauf qu'en gravissant les escaliers, Zara a visiblement eu un léger accident faisant prendre du retard au cortège.