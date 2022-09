Camilla blessée et en difficulté : la reine consort veut épargner Charles III, en plein deuil

Les journées sont chargées pour les membres de la famille royale depuis l'annonce de la mort d'Elizabeth II, survenue le 8 septembre 2022. Le prince Charles est devenu roi, son épouse Camilla (75 ans) est donc désormais reine consort. Un statut qui l'honore mais qui n'est pas de tout repos, notamment lorsque l'on a un orteil cassé. En effet, selon les informations du Daily Telegraph, elle ferait de son mieux pour gérer son pied affaibli par un orteil cassé la semaine dernière. Elle a mis de côté sa douleur physique pour épauler l'homme de sa vie face à ses devoirs de monarque.

La disparition de Sa Majesté Elizabeth a eu lieu à Balmoral, résidence royale située en Ecosse. Les plus proches membres de la famille se sont donc rendus à son chevet dès la semaine dernière et Camilla n'a pas manqué à l'appel pour être auprès de son mari Charles III. Ensemble, ils ont depuis traversé le Royaume-Uni et enchaîné les cérémonies, dernière en date la veillée funèbre au sein de Westminster Hall.

D'après la source du Daily Telegraph, Camilla prend sur elle et assure dans sa mission de soutien au roi pendant cette semaine physiquement et émotionnellement intense : "Le timing est malheureux, mais elle est vaillante comme un soldat." L'agence Press Association a tenté d'en savoir plus auprès des représentants du roi mais son porte-parole a tout simplement déclaré : "Nous ne faisons pas de commentaire sur la santé."

Cette information survient alors que le couple royal est attendu au pays de Galles pour sa première visite officielle en tant que successeur de la reine. Charles III et Camilla assisteront à une messe au sein de la cathédrale Llandaff avant de recevoir les condoléances du parlement gallois, The Senedd. Le roi devra ensuite tenir une audience privée avec le Premier ministre du pays de Galles Mark Drakeford suivie d'une réception organisée par le gouvernement gallois. Enfin, il sera de retour à Buckingham Palace dans la soirée pour un dîner d'Etat. Le 19 septembre, le couple royal sera ensuite plus qu'attendu pour les funérailles d'état d'Elizabeth II.

Si elle fut d'abord considérée comme la rivale de Lady Diana, Camilla ex-Parker Bowles a peu à peu gagné la confiance du peuple britannique. Aujourd'hui, si elle ne fait pas l'unanimité, elle est considérée comme le pilier de Charles et l'aide dans les moments les plus difficiles, notamment à garder son sang-froid, lui qui peut s'avérer facilement colérique.