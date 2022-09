Camilla, reine consort : ce jour terrible où Diana a confronté la maîtresse de son mari Charles

La disparition de Diana il y a vingt-cinq ans, et désormais celle d'Elizabeth II qui a, sans surprise, modifié l'ordre royal avec l'avènement de son fils en tant que roi Charles III. Chacun de ces événements ravivent une histoire : celle entre la princesse des coeurs et celle qui est désormais reine consort, Camilla. Un numéro de Zone Interdite (M6) s'est plongé dans la passionnante vie de celle que le prince Charles a épousé en premier lieu et qui lui a donné ses fils William et Harry. Composée des témoignages de gardes du corps de Diana mais aussi d'enregistrements tels des extraits de journaux intimes de la figure britannique, l'émission fait revivre un moment particulier entre les deux femmes de la vie de Charles III.

Nous sommes au début de l'année 1989. Depuis près de huit ans, Lady Diana a épousé, non sans doutes et crises existentielles, le fils de la reine d'Angleterre. Mère des princes William et Harry, elle doit affronter sa vie compliquée sous la pression de la monarchie et peut-être, ce qui est le plus difficile, la relation entre son mari avec sa "grande amie", ou plutôt amour de jeunesse qu'il n'a jamais cessé d'aimer, Camilla. Elle l'avait rencontré à un match de polo en 1970 mais leur idylle n'a pas duré car il devait intégrer la Royal Navy. Une histoire d'amour avortée mais qui ne va pas disparaître les années passant, malgré son mariage avec l'officier des Horse Guards, Andrew Parker Bowles, futur père de ses deux enfants.

Ken Wharfe, garde du corps de Diana à l'époque, a raconté dans Zone Interdite cette fête à laquelle Diana a osé aller : les 40 ans de la soeur de Camilla, Annabel Elliot. Voulant se confronter à sa rivale que son mari lui cache à peine, elle s'est décidée à se rendre avec Charles à cette soirée où il n'y a que des proches de la maîtresse de son époux. Gêné à l'idée de se retrouver dans cette situation, le protecteur de la princesse de Galles de l'époque ne peut quitter son poste, à la demande de Diana. Celle-ci a déclaré, d'après ses écrits : "Je me suis motivée, je l'ai regardée dans les yeux. Je lui ai dit : 'Camilla, j'aimerais te parler s'il te plaît, si ça te va. (...) Je sais tout ce qui se passe entre Charles et toi. Sois en bien consciente. Là elle me répond : Oh ça va ! Ce n'est pas un mélodrame. Tu as tous les hommes à tes pieds, deux ravissants petits garçons. Qu'est-ce qu'il te faut de plus ?' Je lui ai dit Camilla. Je veux mon mari, c'est clair ?"

Une scène sous tension, le retour en voiture de Charles et Diana n'en est que plus douloureux. Mais depuis ce jour, Diana s'est dit plus renforcée que jamais à l'idée de ne pas se laisser faire dans l'échec de son mariage. Six ans plus tard, elle réussira à divorcer, la même année d'ailleurs durant laquelle Camilla va se séparer d'Andrew Parker Bowles. Charles et Camilla ont officialisé leur remariage en 2005, laissant dix années pour faire accepter cette union à Elizabeth II ainsi qu'à tout le pays, si attaché à sa princesse des coeurs...