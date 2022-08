Lady Diana humiliée : ce cadeau de Charles à sa maîtresse Camilla qui l'avait fait hurler

En 1981, l'aristocrate britannique Diana Spencer va épouser Charles, fils de la reine Elizabeth II. Elle se prépare pour le mariage du siècle que 750 millions de personnes s'apprêtent à scruter depuis leur téléviseur, de quoi mettre la pression sur la jeune femme au sourire aussi joli que timide. Mais ce n'est pas seulement le poids de la couronne britannique qui pèse sur le coeur de Lady Di : la relation de son futur époux avec Camilla Parker Bowles a de quoi lui causer des tourments. Un cadeau qui lui a offert symbolise la force de cette relation à laquelle il n'a jamais pu renoncer, comme le raconte Vanity Fair.

Si son mariage avec le prince Charles se prépare à grands pas, Lady Diana ne peut s'empêcher de penser à une autre femme qui tient une grande place dans le coeur de celui à qui elle va dire oui. Camilla Parker Bowles avait rencontré le fils de la reine d'Angleterre à un match de polo en 1970 mais leur idylle n'a pas duré car il devait intégrer la Royal Navy. Une histoire d'amour avortée mais qui ne va pas disparaître les années passant, malgré son mariage avec l'officier des Horse Guards, Andrew Parker Bowles, futur père de ses deux enfants.

D'après Vanity Fair, le prince Charles téléphone quotidiennement à son amie Camilla, mais il y a une goutte d'eau qui fait déborder le vase : "La jalousie de Diana explose lorsqu'elle découvre, dans le bureau d'un des collaborateurs du prince de Galles, un bracelet en or avec une plaque en émail bleue sur laquelle sont gravées les initiales G & F entrelacées, comme Gladys et Fred, les surnoms que se donnaient Camilla et Charles pour ne pas être repérés." Une découverte que Charles confirme : le précieux objet est bien destinée à Camilla, mais pour lui signifie concrètement leur rupture, tel un cadeau d'adieu. Son entourage la verra même pleurer lors des répétitions du mariage, mais ce n'était donc pas l'émotion due au stress...

Camilla Parker Bowles divorce en 1995 et épouse finalement en 2005 l'homme pour qui elle a eu un coup de foudre quand elle avait 23 ans. Une union qui a été acceptée par la couronne qui en a fait la duchesse de Cornouailles, moins par l'opinion publique qui garde d'elle l'image de l'éternelle rivale de la princesse des coeurs, tragiquement décédée il y a exactement vingt-cinq ans.