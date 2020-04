Diana, lors de son mariage avec Charles, "se sentait tel un agneau à l'abattoir"

Jennie Bond rapporte à ce sujet l'épisode du bracelet gravé que le prince Charles a offert à Camilla alors qu'il venait de se fiancer à Diana : "Elle en était furieuse et elle voulait savoir pourquoi il avait offert ça à Camilla." Le prince de Galles, lors de sa lune de miel avec Lady Di, aurait même porté des boutons de manchettes personnalisés avec les lettres C & C gravées, pour Charles et Camilla... Des épisodes sur lesquels Diana s'est elle-même confiée en 1992, lors des entretiens enregistrés en secret pour préparer la sortie de la biographie d'Andrew Morton, Diana sa vraie histoire. Des confidences que l'on peut notamment entendre dans le documentaire Diana : une icone mystérieuse (2017), disponible sur la plateforme de streaming Disney+.