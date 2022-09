Charles III : Cette décision qui pourrait affecter ses petits-enfants Lilibet et Archie...

C'est sonnés que les Britanniques ont ouvert les yeux ce matin du vendredi 9 septembre. La veille, Elizabeth II, leur bien-aimée reine depuis plus de soixante-dix ans, a rendu son dernier souffle à l'âge de 96 ans dans son château de Balmoral en Écosse. Malgré son âge avancé, les pépins de santé qu'elle a rencontrés et conscients que ce jour allait forcément arriver, ils n'y étaient pas vraiment préparés. À l'image des membres de la famille royale.

En apprenant l'inquiétude des médecins d'Elizabeth II concernant sa santé, ses enfants se sont rendus à son chevet pour vivre leurs derniers moments à ses côtés. Parmi eux, le prince Charles, devenu roi Charles III à la mort de sa mère, qui a pu l'accompagner dans ses derniers instants, tout comme sa soeur la princesse Anne. Leurs frères les princes Edward et Andrew sont quant à eux arrivés trop tard, accompagnés de leur neveu le prince William. Le prince Harry, non accompagné de sa femme Meghan Markle restée à Londres, est quant à lui arrivé à Balmoral plus d'une heure après l'annonce de la mort de sa grand-mère, très marqué...

En attendant son couronnement officiel, le roi Charles assume déjà ses premiers devoirs. D'importantes décisions l'attendent aussi prochainement. Parmi elles, l'organisation de la famille royale. La mort d'Elizabeth II a fait d'Archie et Lilibet, les enfants du prince Harry et de Meghan Markle, un prince et une princesse. A 3 ans et 1 an, le frère et la soeur ont hérité des statuts de Majestée. Mais le désormais roi Charles pourrait bien s'y opposer.