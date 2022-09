Mort d'Elizabeth II : Son fils devenu Charles III exprime sa "très grande tristesse"

Après le décès de sa mère Elizabeth II, mère de quatre enfants, Charles hérite aussi de sa fortune privée, un patrimoine colossal qu'il recevra sans avoir à s'acquitter de droit de succession, privilège réservé aux successions royales.

L'annonce de sa mort est tombée en fin de journée via Buckingham Palace après l'émergence de nouvelles inquiétudes sur sa santé la veille puis le jour même. "La reine est morte paisiblement à Balmoral cet après-midi. Le Roi et la Reine consort resteront à Balmoral ce soir et retourneront à Londres demain", a indiqué le palais dans un communiqué, une annonce accueillie par une énorme émotion au Royaume-Uni où Elizabeth II, épouse de Philip, duc d'Edimbourg décédé le 9 avril 2021, était très populaire. Ses obsèques en l'abbaye de Westminster s'organisent désormais.

La disparition de la souveraine britannique survient quelques semaines après son jubilé, en juin précisément, durant lequel elle n'avait pas pu participer à tous les événements, ne se montrant qu'à deux brèves reprises au balcon du palais de Buckingham devant des dizaines de milliers de personnes et en présence de sa célèbre descendance. Quelques semaines plus tard en revanche, la grand-mère de William et Harry s'est montrée plusieurs fois pour des apparitions publiques en Ecosse, apparaissant souriante et avec une canne lors d'un défilé des forces armées à Edimbourg fin juin. Jusqu'au bout, elle aura voulu montrer l'image d'une femme solide.