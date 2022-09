Mort d'Elizabeth II : le prince Charles devient roi, quel est le nouvel ordre de succession ?

Cette journée du 8 septembre 2022 est tristement historique : la reine Elizabeth II est morte, après soixante-dix ans ans de règne. Tandis que Buckingham et la famille royale suivent les différentes étapes du très détaillé protocole prévu pour ces circonstances, l'ordre de succession au trône est mis à jour : le prince Charles, prince de Galles et fils aîné de la défunte souveraine, devient le roi Charles III.

Charles n'est pas le seul à changer de statut suite au décès d'Elizabeth II : son fils le prince William, duc de Cambridge, devient automatiquement prince de Galles et héritier au trône à son tour. Viennent ensuite ses trois enfants, nés de son mariage avec Kate Middleton : le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis de Cambridge. Cet ordre - avec Charlotte conservant sa place devant son frère Louis - a été établi ainsi en 2013 grâce à l'Acte de succession à la couronne qui a mis fin à la règle de "primogéniture masculine" pour les enfants nés après 2011. A noter qu'un titre royal bien connu refait surface et revient de droit à Kate Middleton, celui de princesse de Galles, que portait son iconique belle-mère Lady Diana...

Bien qu'il ait pris ses distances de la monarchie en 2020 pour s'installer en Californie, le prince Harry accède aujourd'hui à la 5e position, devant son fils Archie (6e) et sa fille Lilibet (7e), nés de son mariage avec l'ancienne actrice américaine Meghan Markle. Le "Megxit" a certes secoué la Couronne, mais il n'a pas changé l'ordre de succession pour autant.

La princesse Anne et ses enfants restent derrière

Un autre scandale royal a menacé l'ordre des descendants légitimes d'Elizabeth II : les démêlés judiciaires de son deuxième fils le prince Andrew, duc d'York, accusé d'agressions sexuelles sur mineur aux Etats-Unis... Heureusement, les filles de celui-ci, nées de son mariage passé avec Sarah Ferguson, les princesses Beatrice (9e) et Eugenie (11e), ont assuré l'avenir des York en donnant naissance à leurs premiers enfants en 2021 : Sienna (10e) et August (12e).

A la 13e place, nous retrouvons le prince Edward, comte de Wessex, suivi de son fils James Mountbatten-Windsor (vicomte Severn) et de sa fille Lady Louise Mountbatten-Windsor, nés de son mariage avec Sophie, comtesse de Wessex.

La princesse Anne - restée derrière ses frères Andrew et Edward car elle n'était pas concernée par la fin de la règle sur la primogéniture masculine - vient compléter l'ordre de succession avec ses enfants et petits-enfants : Peter Phillips (17e) et ses filles Savannah et Isla, nées de son mariage passé avec Autumn Kelly, puis Zara Tindall (20e) et ses trois enfants, Mia, Lena et Lucas, qu'elle partage avec son mari Mike Tindall.

Nouvel ordre de succession au trône britannique :

1. Le prince William, prince de Galles

2. Le prince George de Cambridge

3. La princesse Charlotte de Cambridge

4. Le prince Louis de Cambridge

5. Le prince Harry, duc de Sussex

6. Archie Mountbatten-Windsor

7. Lilibet Mountbatten-Windsor

8. Le prince Andrew, duc d'York

9. La princesse Beatrice d'York

10. Sienna Mapelli Mozzi

11. La princesse Eugenie d'York

12. August Brooksbank

13. Le prince Edward, comte de Wessex

14. James Mountbatten-Windsor, vicomte Severn

15. Lady Louise Mountbatten-Windsor

16. La princesse Anne

17. Peter Phillips

18. Savannah Phillips

19. Isla Phillips

20. Zara Tindall

21. Mia Tindall

22. Lena Tindall

23. Lucas Tindall