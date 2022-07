Elizabeth II prête à faire la paix avec Harry et Meghan ? Ce geste qui en dit long...

C'est une nouvelle pour le moins inattendue. La reine Elizabeth II , qui vient de poser ses valises ce jeudi 21 juillet 2022 dans sa résidence d'été de Balmoral, située dans les Highlands en Écosse, aurait proposé à son petit-fils Harry et son épouse Meghan Markle, ainsi que leurs deux enfants Archie et Lilibet, de venir lui rendre visite.

"Le personnel a été prévenu que la liste complète des membres de la famille royale, incluant Harry, Meghan et leurs enfants, Archie et Lilibet, est attendue", aurait rapporté une source interne au journal britannique The Sun. "Balmoral est l'endroit parfait pour passer du bon temps avec la reine. Pour le jubilé, ils ont seulement passé quinze minutes avec elle", peut-on également lire.

Des tensions évidentes

Une invitation très surprenante, tant l'entente n'est pas au beau fixe entre sa Majesté et couple Sussex, et ce depuis de déjà (trop) nombreuses années. Des différents exposés par l'auteur Tom Bower dans son livre Revenge : Meghan, Harry and the war between the Windsors paru le 21 juillet dernier. Par exemple, il raconte que Meghan Markle n'avait pas assisté aux funérailles du Prince Philip - le mari de la reine, décédé en avril 2021 à l'âge de 99 ans - car elle était restée aux États-Unis avec l'un de ses enfants, sur recommandation de son médecin. Selon l'écrivain, en apprenant cette nouvelle, Elizabeth II aurait soufflé "Dieu merci, Meghan ne vient pas". Ce qui en dit long sur l'animosité qui se dégage de la relation entre la reine et l'actrice américaine.

De plus, Harry et Meghan ne lui ont plus rendu visite en Écosse depuis 2018. Ils s'étaient isolés en Californie au début de l'année 2020, une façon d'affirmer leur indépendance vis-à-vis de l'institution monarchique. Mais pourtant, en invitant le prince Harry et son épouse dans sa maison estivale, la reine semble avoir fait un grand pas vers eux. Reste plus qu'à savoir si cette proposition va être acceptée ou non !