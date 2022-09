Mort d'Elizabeth II : le prince Harry photographié très marqué... Il est arrivé trop tard !

Selon les informations du Daily Mail et de TMZ, le petit-fils de la reine qui est désormais installé avec sa femme et leurs deux enfants Lilibet et Archie aux Etats-Unis, est arrivé près d'une heure et demi après que le décès d'Elizabeth II soit officialisé. D'après le communiqué du palais de Buckingham, la disparition de la souveraine a eu lieu à 18H30. Mais selon les informations de vol du frère de William, son vol n'était pas terminé à ce moment-là et il aurait atterri quinze minutes plus tard. Puis, il est arrivé dans la célèbre résidence royale à 19h52, retrouvant les autres membres de la famille.



La venue de Meghan Markle, dont les relations sont tendues avec la royauté, est potentiellement prévue ultérieurement, sans plus d'indication pour le moment. La dernière fois que le prince Harry a vu son illustre aïleul remonte à son jubilé au mois de juin. Ce retard douloureux ne va certainement pas arranger les relations compliquées entre Harry et la royauté depuis son mariage avec Meghan Markle, à moins que la disparition de la souveraine réussissent à resserrer les liens...

Le roi Charles III a été aperçu prenant un hélicoptère avec son épouse Camilla ce matin. La fille de la reine, Anne, était déjà sur place à Balmoral. Un autre vol avec sept membres de la famille royale, parmi lesquels les deux autres fils d'Elizabeth, Andrew et Edward, ainsi que le prince William et la comtesse de Wessex a décollé depuis Londres et a atterri à 16h ce même jour. Le duc de Cambridge, venu sans sa femme Kate Middleton restée avec leurs trois enfants qui viennent de faire leur rentrée, a ensuite conduit sa famille vers la propriété royale.

La reine est "morte paisiblement" d'après le communiqué officiel. Le roi et la reine consort devraient se rendre à Londres le lendemain, soit le 9 septembre. Les obsèques s'organisent et sont prévues à Westminster Abbey. C'est Liz Truss, la nouvelle Première ministre britannique qui, la première, a été informée. "London Bridge is down" (Le pont de Londres est tombé), lui a-t-on annoncé. L'annonce a été envoyée aux médias et les agences de presse en même temps via un communiqué de Buckingham.

Comme la reine est décédée au château de Balmoral, c'est l'opération Unicorn (la licorne est un symbole de l'Ecosse et figure sur le blason écossais, avec le lion anglais) qui a été déclenchée. "Son corps reposera au palais d'Holyroodhouse (la résidence officielle de la reine à Edimbourg), son cercueil étant ensuite transporté à la cathédrale" dans le centre de la capitale écossaise, indique The National, lit-on dans Le Parisien.