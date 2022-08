Prince William : En colère contre Harry à cause d'un héritage ? Cette énorme somme qu'il n'a pas touchée...

C'est une femme dont on se rappelle peu aujourd'hui mais qui a compté dans la vie des deux frères : Elizabeth Bowes-Lyon, la mère de la reine d'Angleterre Elizabeth II est décédée il y a vingt ans déjà, à 102 ans, laissant un grand vide dans la vie de ses arrière-petits-fils William et Harry. Les deux jeunes hommes, à l'époque âgés de 20 et 18 ans, avaient perdu leur mère, Lady Diana, cinq ans avant et avaient eu beaucoup de peine.

Mais cette femme, discrète et importante, ne les avait pas quittés sans rien leur laisser : en effet, elle avait décidé de leur léguer les deux tiers de sa fortune, soit environ 14 millions de livres, qu'ils se partageraient à leur majorité. Sauf qu'au moment de faire ce beau geste, la centenaire avait fait un choix surprenant : donner plus d'argent à Harry qu'à William !

Une préférence qui aurait pu marquer un frein à la relation des deux frères, à l'époque très complices. William aurait pu, en effet, prendre la mouche en voyant que son petit frère toucherait plus d'argent que lui ! Cependant, le choix de la vieille femme avait été plutôt logique : elle savait en effet qu'au moment où Charles monterait sur le trône, William deviendrait alors Prince de Galles à la place de son père, héritant d'une propriété de 53 000 m², un endroit qui financerait ses activités publiques et privées, mais aussi les oeuvres de charité dont il est responsable.

Voulant rattraper ce petit désavantage du côté du cadet, elle avait donc décidé de lui donner plus d'argent, un choix que William n'a jamais contesté. Les deux frères se sont donc partagés 14 millions de livres à leur majorité, puis ont pu hériter de l'argent que leur mère leur a laissé en mourant, soit environ 11 millions d'euros chacun. Autant dire qu'ils sont loin d'être à plaindre financièrement !

Deux frères aux trajectoires éloignées

Cependant, aujourd'hui, leurs vies sont bien distinctes : futur roi, le prince William vivait jusqu'à présent à Londres avec sa femme, Kate Middleton et leurs trois adorables enfants (George, 9 ans, Charlotte, 7 ans et Louis, 4 ans), et toute la famille prend de plus en plus de place dans la monarchie. Tous les cinq vont cependant déménager bientôt, pour être plus à la campagne et proches d'Elizabeth II.

Le prince Harry, quant à lui, a quitté la famille royale avec fracas fin 2019 (et s'est brouillé avec son frère) pour aller vivre avec sa femme, l'actrice américaine Meghan Markle, au Canada, puis aux Etats-Unis, en Californie. Là-bas, ils ont agrandi leur famille, déjà composée du petit Archie (3 ans), de la petite Lilibet (1 an), présentée il y a peu à la Reine.