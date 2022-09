Elizabeth II - Son état de santé très inquiétant : Stéphane Bern, pessimiste, évoque l'"irrémédiable"

Depuis ce jeudi, le Royaume-Uni est suspendu à l'état de santé de la reine mère d'Angleterre, Elizabeth II. Le palais de Buckingham a indiqué il y a quelques heures que les médecins "ont recommandé qu'elle soit placée sous surveillance médicale", tandis que l'entièreté de la famille, Harry et Meghan en tête, se réunissent actuellement au château de Balmoral. Agée de 96 ans, la mère du prince héritier Charles a fêté en juin dernier ses 70 ans de règne, mais depuis quelque temps, sa santé semble s'être dégradée et elle n'apparaissait plus que rarement en public.

"Après une nouvelle évaluation ce matin, les médecins de la reine sont préoccupés pour la santé de Sa Majesté (...) La reine continue à se sentir bien et reste à Balmoral", a ajouté le palais dans son communiqué qui n'a pas manqué de faire réagir les médias du monde entier. Aujourd'hui, BFMTV avait fait appel à l'expert français le plus populaire sur les têtes couronnées, Stéphane Bern et d'après l'homme de télévision, souvent bien informé, la situation est plutôt préoccupante. "J'ai le sentiment qu'on est en train de préparer l'opinion à ce que l'irrémédiable se produise dans les prochains temps", lâche-t-il en plein direct.

Le présentateur de Secrets d'histoire, que l'on a récemment vu dans un téléfilm policier, estime que la reine d'Angleterre est apparue relativement "fragile" et "frêle", notamment lors de la réception de la nouvelle Première ministre le 6 septembre dernier à Balmoral, Liz Truss. "Alors qu'on pensait qu'elle serait en meilleure forme, les médecins nous informent qu'elle est mise en observation", poursuit l'animateur de 58 ans, avant d'imaginer l'évènement retentissant auquel nous pourrions prochainement assister : "C'est une page d'Histoire qui se tournerait. C'est une hypothèse à laquelle on doit tous se faire. C'est une souveraine qui a 96 ans (...) Nous entrons dans une période de grande incertitude quant à sa santé".