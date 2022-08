Stéphane Bern une arme à la main : un buzz qui fait beaucoup parler

Ce jeudi 25 août, Stéphane Bern se glisse dans le costume d'un commandant d'une base aérienne dans le téléfilm Pour l'honneur d'un fils (France 3). Et c'est une image de l'animateur de 58 ans, arme à la main, qui a rencontré un véritable succès auprès des internautes, qui l'ont largement commentée. Après Meurtres en Lorraine, en 2019, Stéphane Bern a décidé de prouver une nouvelle fois ses talents de comédien. Cette fois-ci, celui qui partage son quotidien avec son amoureux Yori incarne un militaire père prêt à enquêter seul contre tous et à prendre des risques, pour l'honneur de son fils.

Et cette image du visage emblématique de Secrets d'histoires braquant une arme n'a pas manqué de susciter un vif intérêt, sur les réseaux sociaux. Depuis quelques jours, l'image est détournée par les internautes, dans des situations toujours plus improbables. Ce buzz amuse le principal intéressé. "D'ailleurs, dès que j'ai un gun entre les mains, tout le monde en fait des gorges chaudes sur les réseaux sociaux ! Cela me fait sourire, s'amuse Stéphane Bern auprès du journal Le Parisien. Et ça fait du buzz autour du téléfilm, c'est très bien."

Ce bizutage par l'armée

Stéphane Bern continue de faire ses armes dans la comédie et cela lui plait. "Je fais mes classes ! Je ne suis jamais considéré comme un comédien de métier mais en même temps j'ai déjà joué au théâtre, au cinéma, etc....", fait-il savoir avant de révéler que l'armée l'a aidé. "Le commandant de la base aérienne me disait : là, cette expression, on ne l'utilise plus trop. Et ils m'ont bizuté en me faisant boire un breuvage à la fin", confie-t-il à nos confrères. Et l'uniforme a aussi épaulé Stéphane Bern pour cette expérience, mettant plus à l'aise ses partenaires.