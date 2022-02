Stéphane Bern, en deuil : son père est mort, il lui rend un vibrant hommage

Stéphane Bern est aujourd'hui en deuil. L'animateur de 54 ans a perdu son papa, Louis Bern, tout récemment. Cet ancien cadre dans l'industrie pétrolière est décédé à l'âge de 91 ans. Son célèbre fils a fait part de la terrible nouvelle sur son compte Instagram ce mercredi 23 février 2022 en postant notamment une photo d'archive datant de sa jeunesse. Stéphane Bern y apparaît enfant avec son frère Armand et entouré par leur père.

Le féru d'histoire a accompagné sa publication d'une tribune hommage à cet homme qu'il aimait tendrement et sans condition. "Il était le meilleur des pères, à la fois fier de ses fils et inquiet pour nous, un homme de bien, un esprit cultivé et curieux de tout, l'élégance incarnée et doté d'un humour taquin, moqueur. Il a rejoint notre chère mère, trente ans après elle, lui ayant voué un amour inébranlable et inconsolable. J'ai eu cette chance d'avoir des parents qui ont fait de moi ce que je suis, me donnant tant d'amour mais aussi m'inculquant la rigueur, la discipline, le don de soi et le sens du devoir. Notre père Louis Bern (1931-2022) continuera de vivre dans le coeur et la mémoire des vivants", a-t-il écrit.

Pour conclure, Stéphane Bern a tenu à remercier sa communauté pour leurs messages de condoléances, ainsi que son entourage proche, dont son compagnon Yori Baillères.