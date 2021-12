Stéphane Bern amoureux et "libéré de ses chaînes" avec Yori : confidences à coeur ouvert

Avant de célébrer 2022, le présentateur star de Secrets d'Histoire fait un bilan plutôt positif de l'année écoulée : "J'ai tout de même le sentiment d'avoir une vie 2021 plutôt heureuse ne serait-ce que parce que je suis heureux dans ma vie", confie-t-il. "Je suis amoureux, j'ai quelqu'un qui m'aime et que j'aime. C'est quand même merveilleux, quand on est heureux, on a envie que les autres le soient également et on essaye de donner aux autres ce qu'on a..."