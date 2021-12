Stéphane Bern quitte Paris : l'animateur met ses meubles aux enchères

Précédemment, Stéphane Bern avait déjà partagé sa volonté de partir de la Capitale. Un souhait motivé par la qualité de vie parisienne qui a lassé l'animateur de France Télévision qui, s'apprête à vendre les meubles de sa résidence parisienne, située dans le quartier de Pigalle, à Paris.

Actuellement en plein préparatifs pour son déménagement, le compagnon de Yori a donc organisé une vente de ses meubles qui prendra place le 25 janvier 2022. Après avoir fait appel à la maison de ventes aux enchères Daguerre, le célèbre passionné d'Histoire et de patrimoine français y présentera les meubles issus de sa demeure parisienne. Une vente aux enchères qui permettra aux téléspectateurs de découvrir les différentes anecdotes qui se cachent derrière chaque pièce et qui ont rythmé le quotidien du journaliste pendant plus de dix-huit ans. Cette ventre prendra d'ailleurs place dès le 25 janvier prochain à l'hôtel Drouot, après l'exposition de ses meubles du 22 au 24 janvier 2022.

Un véritable ras-le-bol

Pour rappel, le 14 novembre dernier, Stéphane Bern avait annoncé à nos confrères du Parisien son souhait de quitter Paris. Un déménagement au sujet du lequel le journaliste s'était épanché, le 13 novembre dernier. Souhaitant désormais s'installer à la "campagne", et plus particulièrement dans un ancien collège royal et militaire (situé en Eure-et-Loir) qu'il avait précédemment acheté en 2013, Stéphane Bern en a eu assez de l''état insalubre de la ville de Paris. "J'y vis depuis mes 10 ans, et je n'en peux plus. J'ai passé de l'état confinements chez moi, dans le Perche, où j'ai la chance d'avoir plus d'espace", avait-il expliqué, avant de poursuivre, non sans exaspération : "Comme mon métier me permet de travailler en grande partie à distance, j'ai fait le choix de rendre mon appartement parisien à Pigalle, où je vivais depuis dix-huit ans. Je reviendrai pour le travail, mais je serai désormais hébergé. (...) Malgré le petit pincement au coeur, je suis soulagé de partir. J'avais l'impression de devenir fou..."