Stéphane Bern en couple : grand jour avec son compagnon Yori, de 20 ans son cadet

Depuis l'officialisation de son couple avec Yori Bailleres en juin 2021, Stéphane Bern vit pleinement son amour. Sur les réseaux sociaux, les deux hommes s'affichent plus complices et amoureux que jamais. Et ensemble, ils ont célébré un jour important, prenant la pose en duo. Ce n'est pas tout : l'animateur et Monsieur patrimoine d'Emmanuel Macron a eu le droit à une déclaration d'amour enflammée.

Dimanche 14 novembre 2021 était un grand jour pour Stéphane Bern. En effet, l'animateur célébrait son 58e anniversaire. Un moment important également pour son compagnon Yori Bailleres. En effet, sur les réseaux sociaux, le charmant brun de 20 ans son cadet lui a adressé une superbe déclaration d'amour et le couple prend même la pose ensemble à l'occasion d'un événement de taille. D'abord, Yori Bailleres publie sur son compte Instagram un cliché de son amoureux Stéphane Bern, photographié en plein éclat de rire. Une image prise "au paradis" à en croire la localisation. "Bon anniversaire à mon roi. Il y a des évidences qui ne laissent place à aucun doute quant au reste de l'existence... Longue vie à nous, longue vie au Perche et longue vie à toi, mon roi que j'aime. J-29...", écrit-t-il en légende. Un joli message pour souhaiter une belle journée d'anniversaire à son "roi", son "mari". Le compte à rebours correspond à la nouvelle vie du couple : le 14 décembre 2021, Stéphane Bern et Yori Bailleres quitteront Paris pour s'installer définitivement dans le Perche.

En attendant l'installation complète loin de la capitale, les amoureux profitent d'événements. Toujours ce même dimanche 14 novembre 2021, Yori Bailleres publie sur le réseau social de partage d'images une belle photo de lui accompagné de son amoureux Stéphane Bern. Chemise et veste de costume pour le duo pour cette soirée ! "Merci @datlanphoto pour ce cliché lors de l'inauguration du décor de la chancellerie d'Orléans aux #archivesnationales. Et merci encore à @hervelemoine de s'être battu pour que ce trésor du XVIIIIe reprenne vie", peut-on lire en légende.

Une nouvelle sortie officielle en duo après l'inauguration de la statue de cire de Pierre Palmade et Muriel Robin au musée Grévin à Paris, le 25 octobre 2021. S'ils quittent la capitale, ce n'est pas pour autant que Stéphane Bern et Yori Bailleres ne feront plus crépiter les flashs des photographes. "Comme mon métier me permet de travailler en grande partie à distance, j'ai fait le choix de rendre mon appartement parisien à Pigalle, où je vivais depuis dix-huit ans. Je reviendrai pour le travail, mais je serai désormais hébergé", déclare le féru d'histoire au Parisien.