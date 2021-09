Stéphane Bern marié à son jeune compagnon Yori ? Plusieurs indices importants sèment le doute

Voilà plusieurs mois maintenant que Stéphane Bern (57 ans) a officialisé sa relation avec Yori Bailleres (37 ans), son cadet d'une vingtaine d'années. Depuis, plus question de se cacher pour le couple. Sur les réseaux sociaux ils ne cessent de montrer leur amour. Yori Bailleres est sans doute le plus actif en partageant régulièrement des photos de leur duo complice ou simplement de l'homme qu'il aime. Cela a été le cas ce vendredi 24 septembre 2021. L'ancien candidat à Mister Gay Europe (2007) et créateur du site de rencontres gay Le Cercle de Socrate s'est en effet saisi de la plateforme sociale pour déclarer sa flamme à Stéphane Bern en dévoilant un magnifique cliché de lui en noir et blanc, capté lors d'une soirée cocktail. En légende, en plus de partager son bonheur, Yori a laissé entendre qu'ils s'étaient peut-être mariés.

"Que voulez-vous, le beauté de son âme m'émerveille de plus en plus jour après jour... #monmari #elegantissime", lit-on. "Vous êtes mariés ? Plein de bonheur à vous deux", s'est empressé de demander en guise de confirmation un des abonnés. Une question qui reste pour l'heure encore sans réponse. Mais, sur l'image, impossible toutefois de ne pas remarquer un anneau à l'annulaire gauche de Stéphane Bern.

En attendant d'en savoir plus, il est en tout cas certain que la figure de France Télévisions et féru du patrimoine français se trouve sur un petit nuage depuis son coup de foudre avec Yori. Inséparables, ils ont passé un été qui avait tout d'une lune de miel en voyageant un peu partout en Europe. Couchers de soleil en Grèce, balades sur la plage au Portugal... Le couple respire le bonheur !