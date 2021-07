Stéphane Bern en couple : radieux en vacances avec le beau Yori, son "roi de coeur"

Stéphane Bern (57 ans) ne pourrait pas être plus heureux. Ces derniers mois, il partage sa vie avec Yori Bailleres, son cadet d'une vingtaine d'années. Après avoir joué la carte de la discrétion, l'animateur et féru du patrimoine français ne se prive plus d'étaler son amour pour Yori publiquement. Ce mercredi 28 juillet 2021, il a d'ailleurs posté une photo de leur couple sur Instagram pendant leurs vacances à Paros, en Grèce.

Stéphane Bern et Yori y apparaissent attablés dans un restaurant de l'île et affichent de larges sourires. La figure de France Télévisions accompagne sa publication d'un tendre message. "L'amour console de toutes les peines. En vacances, vaccinés, heureux de retrouver #paros #cyclades #grece #naoussa avec mon roi de coeur", lit-on. Le bonheur qui se lit sur le visage de Stéphane Bern n'a pas manqué de ravir les internautes, nombreux à laisser des commentaires touchés.