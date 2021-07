Stéphane Bern deuil : mort d'un être cher, Yori à ses côtés dans cette épreuve

Stéphane Bern peut donc compter sur le soutien de son nouveau compagnon Yori Bailleres pour l'aider à affronter cette épreuve. Lui qui portait tant d'amour à Dash, et son autre fidèle chien Mirza. Il n'hésitait d'ailleurs pas à les dévoiler sur son compte Instagram dès qu'il en avait l'occasion.

C'est le 26 juin dernier que le nouveau couple de Stéphane Bern a été officialisé par l'ex-Mister Gay, à l'occasion de la Gay Pride. Il avait posté une photo sur laquelle ils apparaissaient souriants et complices. Yori Bailleres avait ensuite fait part de sa fierté concernant l'homme qui fait battre son coeur notamment. Puis, il avait partagé une vidéo du présentateur du Village préféré des Français en train de danser, classe en costume pour le tournage du Concert de Paris. "Yeah baby... show me what you've got", ("oui bébé, montre-moi ce que tu as, en français), avait-il écrit en légende de sa publication.