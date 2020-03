Stéphane Bern en confinement mais entouré par ses chiens et... neuf poules !

Stéphane Bern, l'ami des animaux ? C'est presque ça ! En effet, l'animateur féru d'histoire se trouve lui aussi en confinement, à l'image de tous les citoyens français en cette période de crise sanitaire. Sur Instagram, il a d'ailleurs assuré poursuivre ses activités à la radio, lui qui est aux commandes d'une émission sur RTL chaque jour, en postant une photo de lui, micro à la main. Et surprise, sur le cliché, il est accompagné d'un invité original, son adorable chien Mirza. De quoi rassurer ses fidèles abonnés qui craignaient qu'il ne se retrouve seul, lui qui s'est séparé de Lionel en 2019. Mais il n'en est rien, bien au contraire, il y a même foule chez Stéphane Bern.

Contacté par nos confrères de Télé Loisirs ce vendredi 20 mars 2020, il a indiqué être l'heureux propriétaire d'une petite ferme à lui tout seul. "Je me retrouve avec mes deux chiens Mirza et Dash. J'ai aussi mes neuf poules qui ont toutes un nom en relation avec des personnages royaux bien sûr : Eugénie, Béatrice, Carmen, Aliénor, Silkie...", a-t-il confié.

Lorsqu'il ne s'occupe pas de ses colocataires à poils et à pattes, Stéphane Bern prend soin de respecter les gestes barrières et s'autorise uniquement des sorties nécessaires. "Je fais comme tout le monde : je passe mon temps à me laver les mains, je nettoie les poignées de porte, le matin, je rédige ma dérogation pour aller acheter les journaux et de quoi me faire à manger. C'est à quelques mètres de chez moi. Là, je viens de préparer un soufflet et de la salade. Et j'ai cette chance, je suis à la campagne - mais je ne m'éloigne pas à plus de 25 mètres du perron - et je travaille !" Stéphane Bern sait décidément toujours montrer l'exemple.