Stéphane Bern séparé de Lionel : ce qui a ruiné sa vie privée...

Le revers de la médaille... En août 2017, l'animateur Stéphane Bern surprend tout le monde en posant pour le magazine Paris Match avec son amoureux Lionel. La mise en lumière de l'histoire de coeur entre deux hommes avait pour but de montrer que l'amour peut prendre toutes les formes et permet d'offrir un peu de visibilité aux LGBT. Ravi et surpris des réactions, il a aussi payé très cher cette démarche.

En avril dernier, sur le plateau de l'émission Ça ne sortira pas d'ici sur France 2, Stéphane Bern annonce être célibataire. Le populaire animateur spécialiste des têtes couronnées n'avait pas plus de précisions sur la cause de sa rupture avec Lionel. Dans les pages de Télérama, l'ancienne star de Sagas donne toutefois un début d'explication et met en cause... Paris Match. "Le numéro s'est vendu à neuf cent mille exemplaires. Ces gestes symboliques sont souvent plus forts que les discours. Mais cette couverture a eu un effet que je n'avais pas escompté : ruiner ma vie privée. C'est violent pour l'autre d'être ainsi exposé", confie-t-il. Il faut dire qu'à l'époque, il ne savait pas que son shooting avec Lionel ferait la couverture !

L'animateur de Secrets d'histoire préfère heureusement voir le verre à moitié plein et retient le positif. "Je sentais surtout que ça pouvait aider. Les lettres reçues ensuite, de jeunes notamment, me l'ont confirmé. J'ai été le premier garçon à le faire", a-t-il ajouté. Il faut dire que cela reste encore difficile pour beaucoup de gens de vivre pleinement son homosexualité. Y compris dans les milieux pourtant réputés gay friendly comme le show business ou la mode. Ainsi, Stéphane Bern a raconté une triste anecdote sur la fois où il a été insulté pour son orientation sexuelle. "Je suscite plutôt l'affection. Jean-Paul Guerlain, l'héritier des parfums, qui s'est illustré par des propos racistes sur les Noirs, est le seul qui m'ait traité de sale pédé dans un dîner officiel", s'est-il souvenu.

Thomas Montet

L'interview de Stéphane Bern est à retrouver dans Télérama, dans les kiosques le 17 septembre 2019.