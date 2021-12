Stéphane Bern dans son bain avec Yori : photo inattendue avec son jeune compagnon

Au mois de juin dernier, Stéphane Bern (57 ans) et Yori Bailleres (37 ans) ont officialisé leur relation. Et depuis, il n'est plus question de se cacher, notamment sur les réseaux sociaux. En effet, il n'est désormais plus rare de découvrir leur duo complice sur Instagram, tantôt en vacances romantiques, en sortie ou chez eux. Dimanche 5 décembre 2021, l'animateur et son chéri de 20 ans son cadet ont d'ailleurs plus que jamais ouvert les portes de leur intimité en postant un cliché d'eux... en train de prendre un bain.

C'est sur la page Instagram de Yori Bailleres qu'il est possible de jeter un oeil à cette image en noir et blanc. Et Stéphane Bern et Yori n'y apparaissent pas seuls ! Leurs deux chiens Mirza et Scoop sont eux aussi dans la baignoire. La photo inattendue a été prise dans le cadre de la promotion d'un livre. "Nous sommes-nous aimés dans une vie passée ? Sans aucun doute et nous continuons dans cette vie et les suivantes. Pour soutenir l'excellent roman de @dr_christophe_faure 'Mourir n'est pas te perdre' @editionsalbinmichel nous perçons 'le voile' de notre intimité...", a légendé Yori Bailleres.

Une publication que Stéphane Bern a tendrement, et avec ironie, commenter : "Avec @yori.bailleres je n'ai plus peur de plonger dans le grand bain de la vie."