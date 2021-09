Stéphane Bern amoureux de Yori, de 20 ans son cadet : le couple adopte, "la famille s'agrandit" !

En juin 2021, Stéphane Bern (57 ans) a officialisé son couple avec Yori Bailleres (37 ans), de vingt ans son cadet. Depuis, les amoureux partagent leur bonheur sans filtre sur les réseaux sociaux. Ce vendredi 24 septembre 2021, soit trois mois après avoir révélé leur relation au grand jour, l'animateur et son compagnon annoncent une belle nouvelle : la famille s'agrandit !

Sur Instagram, Yori Bailleres publie une jolie photo prise au collège royal et militaire de Thiron-Gardais, résidence de la star dans le Perche. Dessus, il prend la pose avec Stéphane Bern, leur chien Mirza... et le nouvel arrivant ! Le couple compte à la maison un nouveau colocataire à quatre pattes, un teckel à poil dur. "Dites bonjour à 'Scoop' qui vient de rejoindre la Bernie family...", peut-on lire en légende. Un joli message ponctué d'émoji à l'effigie de l'heureuse petite famille. En hashtag, le charmant brun annonce que "la famille s'agrandit", pour son plus grand bonheur !

L'arrivée de Scoop à la maison est partagée quelques heures à peine après une première photo pleine d'amour. Stéphane Bern prend la pose sur ce fameux cliché publié par Yori Bailleres. "Que voulez-vous, le beauté de son âme m'émerveille de plus en plus jour après jour...", écrit-il, complètement sous le charme de son compagnon. Et en hashtag, le jeune brun évoque son "mari", semant le doute quant à une union secrète entre les deux hommes. Ce n'est pas tout : sur cette jolie photo en noir et blanc, Stéphane Bern tient de sa main gauche une coupe de champagne... et un anneau, qui pourrait bien être une alliance, apparaît à son annulaire.

Si ce supposé mariage n'a pas été commenté par les deux parties, ni infirmé ni confirmé, en commentaires les internautes leur envoient tous leurs voeux de bonheur. À deux, ou plutôt à quatre avec leurs deux adorables chiens !